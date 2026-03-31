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Un jugador serbio, otro alemán y un dirigente kazajo, sancionados por corrupción

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Redacción deportes, 31 mar (EFE).- El jugador serbio Mila Masic, el alemán Jana Vanik y un dirigente de la Federación de Kazajistán, Assylbek Kassym, han sido suspendidos por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITTA), en el marco del Programa Anticorrupción del Tenis (TACP), según se informó este martes.

Masic, de 28 años, ha sido suspendido durante cuatro años y 10 meses, y multado con 20.000 dólares, de los cuales 5.000 quedan en suspenso, tras admitir múltiples infracciones en 2024.

El serbio, que llegó a ser el 875 en el ránking individual, el más alto de su carrera, en diciembre de 2024, admitió haber amañado cuatro de sus propios partidos, haber recibido pagos por estos arreglos, conspirar para cometer delitos de corrupción y no haber denunciado intentos de soborno.

Masic aceptó una sanción acordada con la ITIA. Tras considerarse que el inicio de la suspensión fue desde el 24 de diciembre de 2025, la inhabilitación finalizará el 23 de octubre de 2030, sujeto al pago de las multas pendientes.

Por su parte, Vanik, de 23 años, ha sido suspendido por un año y cuatro meses y multado con 1500 dólares por no cooperar con una investigación de la ITIA.

Vanik, que alcanzó el puesto 1257 en el ránking ATP en abril del 2024, se negó a cooperar con la ITIA después de que una investigación paralela descubriera posibles infracciones. El jugador alemán también fue acusado de no informar sobre el conocimiento o la sospecha de corrupción activa.

Vanik fue acusado el 27 de febrero de 2026 y, tras no responder a los cargos de la ITIA, fue sancionado a partir del 21 de marzo de 2026. El período de inhabilitación finalizará el 20 de julio de 2027.

Finalmente, Kassym, que ha tenido estatus acreditado como oficial de tenis de nivel nacional, así como funciones en administración y apoyo a torneos en Kazajistán, ha sido suspendido por un año y multado con 10.000 dólares, de los cuales 7000 están en suspenso, tras no cooperar con una investigación de la ITIA.

La ITIA descubrió pruebas de que Kassym había realizado acercamientos corruptos a jugadores en 2025, lo que dio lugar a una investigación. Aunque inicialmente respondió a las consultas de la ITIA, Kassym dejó de comunicarse con los investigadores de la ITIA antes de abandonar por completo el proceso.

Tras no responder a la notificación de cargos, a pesar de los múltiples intentos de contacto por parte de la ITIA, la sanción impuesta a Kassym entró en vigor el 19 de marzo de 2026 y finalizará el 18 de marzo de 2027, sujeta al pago de las multas pendientes.

Durante sus períodos de inhabilitación, Masic, Vanik y Kassym tienen prohibido jugar, entrenar, arbitrar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional. EFE

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