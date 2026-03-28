Repullo (PP) asegura que Moreno es la "única garantía de estabilidad" ante la campaña de "polarización" del PSOE-A

Las dificultades ligadas a temas como el agua, la agricultura y las infraestructuras en El Ejido han sido resueltas de modo gradual, gracias al esfuerzo constante de sus gobernantes locales, sostuvo Antonio Repullo. Según informó Europa Press, el coordinador de campaña del Partido Popular de Andalucía señaló que ese modelo de gestión ha servido de ejemplo para toda la región y que la situación de superación de desafíos en esta localidad refleja la transformación que, a su juicio, Andalucía ha experimentado bajo la presidencia de Juanma Moreno.

De acuerdo con la cobertura de Europa Press, Repullo subrayó durante el IX Congreso Local del PP en El Ejido (Almería) que, ante la polarización política que, según él, impulsa el PSOE-A en la campaña electoral, la "única garantía de estabilidad" en la región proviene del liderazgo de Moreno. Repullo vinculó tal polarización con el papel de la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, y la implicación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la estrategia socialista andaluza.

Durante su intervención, Repullo destacó lo que denominó la "vía andaluza", una propuesta que asocia con un clima de moderación y comodidad para la sociedad andaluza, frente a los modelos de confrontación política. Para Repullo, esa vía implica priorizar el interés general, una actitud que asegura han adoptado tanto en el municipio de El Ejido como en toda la comunidad.

El dirigente recordó que los avances logrados en Almería y El Ejido resultan del trabajo y la resolución de problemas, sin recibir concesiones gratuitas. A su entender, la trayectoria del PP en Andalucía y la de Juanma Moreno se han forjado por logros propios y superando obstáculos, comentario que según Europa Press extendió también a la labor de los alcaldes y dirigentes locales del partido en la provincia.

Repullo amplió su discurso al plantear que la estabilidad institucional genera confianza social y propicia la llegada de empresas con capacidad de invertir en el territorio, lo que, a su juicio, contribuye tanto a la generación de empleo como al desarrollo económico. Advirtió que esa estabilidad no puede considerarse una cuestión retórica, sino como un valor tangible para el desarrollo regional.

El coordinador de campaña del PP de Andalucía contrastó esta realidad con lo que calificó como ruido, populismo y modelos alternativos de gestión, que según él no aportan resultados favorables. Señaló como ejemplo el hecho de que el Gobierno de España no haya logrado sacar adelante presupuestos en los últimos años, atribuyendo dicho bloqueo, según reportó Europa Press, a quienes lideran el PSOE tanto en Madrid como en Andalucía.

A unos 50 días de las próximas elecciones, Repullo remarcó la importancia de continuar trabajando, recordando que ninguna victoria está asegurada. Según manifestó, tanto el presidente Moreno como la comunidad andaluza en su conjunto merecen el esfuerzo de quienes defienden la estabilidad y el desarrollo alcanzados en los últimos años.

En su repaso al contexto político previo y actual, el dirigente popular hizo alusión al periodo en que los gobiernos socialistas, en su opinión, no reconocían ni apoyaban a niveles provinciales o municipales que no coincidieran con sus intereses. Criticó, de acuerdo con Europa Press, que durante esa época Andalucía y provincias como Almería sufrían aislamiento y falta de inversión desde las administraciones centrales.

Al referirse a María Jesús Montero, Repullo sostuvo que durante siete años su trabajo se centró en aislar Andalucía y Almería desde una perspectiva orientada a preservar su posición y la de Pedro Sánchez en el ejecutivo central. En contraste, afirmó que la llegada de Juanma Moreno al gobierno supuso incrementos en la inversión y atención a las demandas del territorio, alcanzando lo que describió como niveles adecuados para la provincia.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, presentó durante el acto su candidatura a la presidencia de la nueva ejecutiva local del partido, momento en el que Repullo reiteró que el respaldo mayoritario al PP en la provincia refleja la confianza de la ciudadanía en su propuesta de gestión. Insistió en que solo la continuidad en la vía impulsada por el actual ejecutivo regional asegura que Andalucía siga por la senda del crecimiento. Europa Press detalló que Repullo remarcó la necesidad de cuidar la estabilidad institucional y social andaluza, sobre todo ante el escenario electoral próximo.

A lo largo de su discurso, el secretario general del PP andaluz reforzó su mensaje de que la estabilidad y el modelo de gestión liderado por Moreno representan el camino para que Andalucía conserve el dinamismo empresarial, las inversiones y la confianza social necesarias para mantener las mejoras logradas. Descartó como alternativas viables las propuestas de quienes, según argumentó, apuestan por la confrontación política sin soluciones concretas.