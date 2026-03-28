El Atlético Guardés se mete en la semifinal con un gol en el último segundo ante el Elche

Elche (Alicante), 28 mar (EFE).- Un tanto de la extremo paraguaya Jazmín Mendoza en el último segundo del partido ha permitido al Mecalia Atlético Guardés apear al Atticgo Elche y clasificarse para la semifinal de la EHF Copa Europea (20-20).

El conjunto gallego ha hecho valer el marcador de 21-20 de la ida tras una eliminatoria muy equilibrada que se ha decidido al final por pequeños detalles y en el último suspiro del partido de vuelta.

La igualdad ha sido absoluta durante el primer tiempo, que finalizó con ventaja local por 19-8. Tras el descanso, el conjunto ilicitano pareció escaparse en el marcador con un 15-11, pero el conjunto gallego reaccionó y volvió a empatar el partido.

Atticgo Elche logró una pequeña renta de dos goles a poco del final, pero el Mecalia Atlético Guardés supo apurar sus opciones para sentenciar en la última acción. EFE

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