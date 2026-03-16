La acusación pide 25 años de cárcel por la muerte de un hombre en Huelva y defensa pide absolución

La familia del hombre fallecido tras una reyerta en el barrio de El Torrejón de Huelva capital el 16 de septiembre de 2020 pide 25 años de cárcel por asesinato con "alevosía y ensañamiento" para los once acusados, ya que entienden que hubo "autoría conjunta".

Mientras, la defensa de algunos de los procesados reclaman la absolución, ya que "no puede haber once acusados con un fallecido con una única apuñalada", además "de falta de pruebas del autor de la puñalada", toda vez que han puesto el foco sobre los problemas para la constitución del jurado.

Así lo han explicado los abogados de las distintas partes a preguntas de los periodistas antes del inicio de la segunda jornada del juicio con jurado popular que acoge la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva desde el viernes en la que se juzga a once personas como autores de la muerte del hombre en el barrio del Torrejón en 2020.

De este modo, el abogado Guillem Ventura, que representa a la madre y los hermanos de la víctima, ha explicado que solicita "asesinato para todos los procesados" y "con alevosía y ensañamiento", ya que entienden que "hay una colaboración y autoría conjunta".

En este sentido, el abogado ha señalado que mientras el Ministerio Fiscal pide para el principal acusado 15 años de prisión por un delito de homicidio, y para otras cincos personas, por el mismo delito, se pide 13 años de prisión, ellos entienden que "todos han actuado y que sin un plan preconcebido de todas las partes no se llega hasta el resultado del fallecimiento de la víctima". Por ello, solicitan 25 años de cárcel "para todos los procesados".

Asimismo, ha señalado que el motivo de la reyerta se debió a "un tema de unas goteras, un problema de convivencia y, a partir ahí fueron escalando de más a más", es decir, que "no es una cuestión que se derivara ese mismo día, sino que ya hubo un aviso de amenazas personales y telefónicas por parte de los acusados hacia la víctima y a su familia".

Asimismo, el abogado ha lamentado que los procesados "no estuvieran en prisión preventiva", algo que ha asegurado que han "peleado". "Llevan tres o cuatro años libres y la madre de la víctima tuvo que ver a los asesinos de su hijo en la calle", ha apostillado.

Por otro lado, cuestionado por la conformación del jurado que finalmente será 18 y no 20 candidatos como establece la ley, ha señalado que "puede ser un peligro", ya que "puede haber una nulidad porque no se han respetado ciertos protocolos", pero "si es el criterio de la jueza, se seguirá adelante sin perjuicio de que ahora se plantee como cuestión previa nulidades por parte de la defensa o por nuestra parte".

ABSOLUCIÓN Y JURADO

Por su parte, desde la defensa se ha pedido la absolución de los acusados, toda vez que han puesto el foco sobre los problemas de la constitución del jurado popular, que está conformado por 18 y no 20 personas. De hecho, el juicio tuvo que ser suspendido el pasado 12 de enero debido a que el número de candidatos a miembros del jurado no era suficiente, por lo que no pudo constituirse como estaba previsto y se aplazó al pasado viernes.

Así, el abogado Eduardo Montaño, que representa a uno de los acusados, ha señalado que es "la historia de un fracaso de una investigación judicial y policial", ya que "no puede haber once acusados a los que le pidan 25 años cuando hay un señor fallecido con una única puñalada".

"Entonces, traer aquí a un jurado para que averigüe lo que no ha sido capaz de averiguar ni la policía ni la instrucción judicial, pues en este momento es un juicio que no tiene sentido", ha abundado.

En la misma línea se ha pronunciado el abogado Fernando Retamar, que representa a cuatro de los procesados y que ha incidido en que "se trae a once personas como si fueran todos autores de ese mismo delito cuando solamente hay un hecho determinante, la muerte de esta persona" y por ello, solicita "la libre absolución" de sus representados.

Asimismo, se ha pronunciado sobre "lo complicado" que ha sido la constitución del jurado, de hecho, plantearon "una protesta a efecto de recurso de casación" porque entiende que el jurado "no está bien constituido", que "puede plantearse de nuevo como cuestión previa, por vulneración de derechos fundamentales" porque "la ley taxativamente que deben ser 20 candidatos y en cambio tan solo hay 18, dos de los cuales habían sido advertidos a través del cuestionario que habían sido miembros del jurado en otro juicio".

En cuanto a los hechos, el abogado ha subrayado que "hay versiones contradictorias" entre las partes y que "aquello fue una riña tumultuaria, mutuamente aceptada desde el principio". "Prácticamente se inició como consecuencia no de la bondad del fallecido, sino que arremetió contra la familia de mi patrocinado y sobre todo a sus hijos, con un cuchillo de grandes dimensiones y, por tanto, se produjo esa pelea entre ambos clanes".

Al respecto, el abogado Eduardo Montaño ha añadido sobre los hechos que la riña "no empezó por un problema con una tubería", sino que "había desavenencias porque el fallecido estaba acosando a la hija menor de uno de los acusados".

Por otro lado, el abogado Antonio Revuelta, que representa a otros cuatro procesados ha incidido en que piden la absolución porque "no hay absolutamente ni una sola prueba directa de qué persona fue la que dio esa puñalada desgraciadamente mortal", toda vez que "las declaraciones de los familiares de la víctima son absolutamente inconsistentes, incongruentes y contradictorias", por ello, estas personas "desde el primer día están en libertad".

Además, ha coincidido en que la causa de la riña "no es por una gotera", sino por el "acoso directo de la propia víctima a los hijos de uno de los acusados".