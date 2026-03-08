Perugorría y Mirtha Ibarra llevan a Málaga 'Neurótica anónima', un canto al cine cubano

Málaga (España), 8 mar (EFE) .- El actor y director cubano Jorge Perugorría y su compatriota la actriz Mirtha Ibarra han presentado este domingo en el Festival de Cine de Málaga (España), 'Neurótica anónima', una película que es "un canto al cine cubano" y a sus años de esplendor, entre los 60 y los 90, cuando fue un referente para la industria latinoamericana.

"Esta película nace de la pasión y de la voluntad de esta actriz tan querida", ha dicho Perugorría refiriéndose a Ibarra en la rueda de prensa de presentación del filme que competirá en la sección oficial del certamen junto a otras 21 cintas, nueve de ellas procedentes de América Latina.

'Neurótica anónima', una coproducción entre México y Cuba y estrenada ya en la isla, es la adaptación al cine de una obra de teatro homónima escrita y representanda por la actriz cubana hace diez años junto con el actor Joel Angelino, quien también participa en la cinta.

"Yo en realidad me di cuenta de que cuando una tiene una determinada edad ya no se le llama ni para hacer de tía, ni para abuela, ni para madre. Entonces pensé que tenía que ponerme a trabajar yo, y no tenía ganas de hacer teatro, por eso hice la adaptación para el cine", ha explicado Ibarra, quien antes de ofrecerle el proyecto a Perugorría lo hizo a otro director: "pero le salió otro y lo descartó".

"Llamé a Jorge y asumió el guión, le dio un vuelo distinto y me siento muy satisfecha por eso", ha añadido la actriz.

A Perugorría le gustó mucho el personaje que interpreta Ibarra (Iluminada) "y tejí un traje a medida de Mirtha", ha señalado el director sobre el contexto en el que se mueve la historia de la cinta, la lucha de la protagonista, una aspirante a actriz frustrada, por evitar el cierre de un cine de barrio en Cuba, del que acaba siendo acomodadora.

A lo largo de la trama, en la que otros protagonistas, como Angelino, se convierten en reflejo de la sociedad de la isla, aparecen algunos de los clásicos del cine como 'Amarcor', 'El lado oscuro del corazón', 'Psicosis' o 'Tiempos modernos'.

También hay apariciones fugaces como la del actor puertorriqueño Benicio del Toro, sentado en el malecón de La Habana.

"Es una historia de amor al cine y al momento que tuvo el cine cubano, maravilloso, en los años 60-90, con Cuba con el centro del cine latinoamericano, y a la importancia que tuvo el Festival de Cine Latinoamericano en Cuba", ha indicado Perugorría.

Ibarra ha destacado también de la película el reflejo que hace de la situación de las mujeres frente al machismo y que se enmarca en la relación que su personaje tiene con su marido, un hombre alcohólico al que quiere, pero con el que le es imposible convivir.

Y ha remarcado la importancia de la cultura para las personas.

"El cine es para la gente, en la medida que eres culto eres libre, sin cultura puedes engañarla perfectamente, y lo estamos viendo todos los días ahora, la gente no reacciona. Estamos viviendo el peor momento de mi vida desde el punto de vista de la sociedad", ha subrayado.

Por su parte, Angelino ha destacado el bajo presupuesto con el que se rodó la película, "aunque con mucha ilusión", a pesar también de que se rodó el pasado agosto en La Habana, en medio de altas temperaturas.

"Fue muy duro", ha añadido Ibarra, quien se enfermó de Chicunguya y todavía arrastra las consecuencias. "Pero después sientes tanta satisfacción que se te olvida todo el trabajo", ha concluído. EFE

