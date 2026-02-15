Shelton se cita con Fritz en la final del ATP 500 de Dallas

Chicago (EE.UU.), 14 feb (EFE).- Ben Shelton y Taylor Fritz, respectivamente números nueve y siete del mundo, se clasificaron este sábado para la final del torneo ATP 500 de Dallas, disputado en el Ford Center at The Star en Texas.

Shelton, segundo cabeza de serie, necesitó remontar para ganar al canadiense Denis Shapovalov por 4-6, 6-4 y 7-6(4) en dos horas y 38 minutos de partido.

El estadounidense confirmó su balance perfecto contra Shapovalov, al que doblegó por cuarta vez de cuatro. Los dos tenistas se habían visto las caras tres veces en 2024 en Wimbledon, Shangai y Washington.

Shelton tumbó al campeón de Dallas en 2025 y aseguró una final completamente estadounidense, la primera desde el Tommy Paul-Marcos Giron de 2024.

En la otra semifinal, Taylor Fritz necesitó dos desempates para tumbar 7-6(5) y 7-6(3) al croata Marin Cilic, en dos horas y tres minutos de partido en las que no hubo rotura alguna.

En cuatro enfrentamientos con Cilic fue la tercera victoria para Fritz, que disputará este domingo su vigésima final en el circuito ATP. EFE