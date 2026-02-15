Espana agencias

Shelton se cita con Fritz en la final del ATP 500 de Dallas

Guardar

Chicago (EE.UU.), 14 feb (EFE).- Ben Shelton y Taylor Fritz, respectivamente números nueve y siete del mundo, se clasificaron este sábado para la final del torneo ATP 500 de Dallas, disputado en el Ford Center at The Star en Texas.

Shelton, segundo cabeza de serie, necesitó remontar para ganar al canadiense Denis Shapovalov por 4-6, 6-4 y 7-6(4) en dos horas y 38 minutos de partido.

El estadounidense confirmó su balance perfecto contra Shapovalov, al que doblegó por cuarta vez de cuatro. Los dos tenistas se habían visto las caras tres veces en 2024 en Wimbledon, Shangai y Washington.

Shelton tumbó al campeón de Dallas en 2025 y aseguró una final completamente estadounidense, la primera desde el Tommy Paul-Marcos Giron de 2024.

En la otra semifinal, Taylor Fritz necesitó dos desempates para tumbar 7-6(5) y 7-6(3) al croata Marin Cilic, en dos horas y tres minutos de partido en las que no hubo rotura alguna.

En cuatro enfrentamientos con Cilic fue la tercera victoria para Fritz, que disputará este domingo su vigésima final en el circuito ATP. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Hospital Regional de Málaga alerta del peligro del 'reto del paracetamol''entre menores

Infobae

San Valentín encuentra su canción en Benidorm Fest 2026 con la victoria de 'T Amaré'

Infobae

Benicàssim decreta dos días de luto por el asesinato de una enfermera apuñalada por su ex

Infobae

Lista de las votaciones de Benidorm Fest 2026, con la victoria de Tony Grox y LucyCalys

Infobae

La Guía Repsol 2026 corona a tres nuevos 3 Soles: A Tafona, Ramón Freixa Atelier y Voro

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso cesa a su consejero

Ayuso cesa a su consejero de Educación para intentar desbloquear la ley de Universidades, paralizada por el desacuerdo sobre la financiación

Vox lidera entre los primeros votantes: el 27,1% de jóvenes entre 18 y 20 años lo elegiría hoy en las próximas elecciones

Abascal (Vox) vuelve a imponerse a Feijóo como alternativa para liderar el Gobierno, según el CIS

El CIS dibuja una amplia mayoría de españoles que percibe a Donald Trump como un “peligro” para la paz mundial

La Fiscalía recurre el tercer grado concedido al etarra Asier Arzalluz Goñi al considerar que no cumple los requisitos

ECONOMÍA

La Justicia rechaza que un

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

¿Por qué los jóvenes españoles no se afilian a los sindicatos?

La subida del salario mínimo interprofesional generará cambios en los subsidios para trabajadores mayores de 52 años

La justicia levanta el embargo a una madre por no pagar los gastos escolares de sus hijas tras acreditar que había un pacto privado con el padre

DEPORTES

El AT&T Stadium, escenario donde

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027

Jugó en el Real Madrid y ahora se dedica a la construcción de barcos: “No es una vergüenza como la gente piensa”

El plan de Adrian Newey para salvar a Aston Martin y Fernando Alonso tras los problemas de pretemporada: “Sé cómo voy a sacaros de este lío”

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’