Un alto cargo de Emergencias: El riesgo del 29-O me recordaba a la pantanada de Tous

València, 13 feb (EFE).- El director general de Innovación en Emergencias de la Generalitat y exresponsable de la empresa pública Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE), Raúl Quílez, ha testificado ante la jueza de la dana que el riesgo que había sobre la presa de Forata le recordó a la pantanada de Tous de 1982.

En su declaración en la causa sobre la gestión de la dana que instruye la jueza de Catarroja, Quílez ha señalado este viernes que el Cecopi de aquel día, al que se sumó alrededor de las 18:30 horas, y los avisos sobre el peligro que corría la presa de Forata le recordaron a la histórica rotura del pantano de Tous, que anegó la comarca, sumergió varios pueblos y dejó ocho víctimas mortales.

Este testigo, que aquel 29 de octubre de 2024 era el responsable de la empresa pública que gestiona el servicio de bomberos forestales de la Generalitat, ha explicado que el personal de este cuerpo ya tuvo dificultades para entrar en Utiel por la mañana.

Alrededor de las 18:00 horas recibió la llamada de la responsable de comunicación del servicio de Emergencias para que se sumase al Cecopi por indicación del entonces secretario autonómico, Emilio Argüeso.

Llegó alrededor de las 18:30 horas, cuando se hablaba sobre el riesgo de rotura de la presa de Forata, según han explicado fuentes conocedoras de su declaración, y este aviso le recordó a la pantanada de Tous de octubre de 1982. EFE

