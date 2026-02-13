Espana agencias

Mónica García pide hacer de la respuesta sanitaria al cáncer infantil "un reto de país"

Guardar

Madrid, 13 feb (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha exigido este viernes convertir la respuesta sanitaria al cáncer en infantil en "un reto de país" y poner solución a todos los problemas que las familias afectadas denuncian durante el diagnóstico, el tratamiento y el acompañamiento.

La ministra ha hecho estas declaraciones durante las jornadas organizadas por la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil con motivo del Día Internacional de esta enfermedad, que se conmemora cada 15 de febrero, en las que se ha denunciado que el 40 % de las provincias españolas no dispone actualmente de cuidados paliativos pediátricos a domicilio.

"Nuestro Sistema Nacional de Salud no debe permitir esas inequidades y desigualdades, su interés es no dejar a nadie atrás", ha aseverado García, quien ha asegurado que Sanidad está intentando poner solución a todos los problemas que denuncian las familias.

En ese sentido, la ministra ha reconocido que el apoyo y el acompañamiento a los afectados "no puede depender del código postal en el que viven". "Es injusto", ha subrayado. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Esteban sobre el rechazo de EH Bildu a la propuesta de Rufián y a la oferta al PNV: "A otro perro con ese hueso"

Aitor Esteban critica la idea de una alianza entre PNV y EH Bildu, cuestiona la coherencia de las posturas abertzales frente a ERC y subraya que las diferencias políticas impiden un acuerdo sólido antes de los próximos comicios generales

Esteban sobre el rechazo de

Óscar López se ratifica en sus críticas a Lambán desde la "discrepancia política" pero con el "máximo respeto personal"

El responsable de Transformación Digital defiende su postura al atribuir a Lambán parte de la responsabilidad en la derrota socialista en Aragón, mantiene diferencias ideológicas de larga data y subraya su admiración y consideración hacia el exdirigente

Óscar López se ratifica en

La autopista AP-7 sigue cortada en Vandellòs tras vuelco ayer de un camión por el viento

Infobae

Quique Bolsitas, el profesor que moviliza a miles de personas contra la 'basuraleza'

Infobae

PNV ve "insufrible" que Sánchez tenga a todos "en vilo" con un posible adelanto electoral

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Políticos y caseros: uno de

Políticos y caseros: uno de cada cinco diputados en el Congreso recibe ingresos por el alquiler de viviendas y locales, incluyendo Sánchez y Feijóo

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

El papel de Europa en la ‘OTAN 3.0′ que impulsa la administración Trump: “El liderazgo militar efectivo sigue estando en manos de EEUU”

Tres cosas que debes saber antes de comprar un coche diésel, según un mecánico

El camino de Felipe González hacia la oposición a Pedro Sánchez: 10 años de críticas desembocan en su “voto en blanco”

ECONOMÍA

Navarra, Cataluña y el País

Navarra, Cataluña y el País Vasco lideran las bajas laborales mientras los jueces ‘corrigen’ los excesos de las empresas para combatirlas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid