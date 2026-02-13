Mónica García pide hacer de la respuesta sanitaria al cáncer infantil "un reto de país"

Madrid, 13 feb (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha exigido este viernes convertir la respuesta sanitaria al cáncer en infantil en "un reto de país" y poner solución a todos los problemas que las familias afectadas denuncian durante el diagnóstico, el tratamiento y el acompañamiento.

La ministra ha hecho estas declaraciones durante las jornadas organizadas por la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil con motivo del Día Internacional de esta enfermedad, que se conmemora cada 15 de febrero, en las que se ha denunciado que el 40 % de las provincias españolas no dispone actualmente de cuidados paliativos pediátricos a domicilio.

"Nuestro Sistema Nacional de Salud no debe permitir esas inequidades y desigualdades, su interés es no dejar a nadie atrás", ha aseverado García, quien ha asegurado que Sanidad está intentando poner solución a todos los problemas que denuncian las familias.

En ese sentido, la ministra ha reconocido que el apoyo y el acompañamiento a los afectados "no puede depender del código postal en el que viven". "Es injusto", ha subrayado. EFE