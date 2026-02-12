Condenado el Servicio Murciano de Salud por la muerte de un bebé no diagnosticado a tiempo

Murcia, 12 feb (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha condenado al Servicio Murciano de Salud (SMS) a indemnizar con más de 205.000 euros a los padres y a la hermana de un bebé de 10 meses de Ceutí (Murcia) que falleció en marzo de 2023 por una sepsis por streptococcus pyogenes no diagnosticada a tiempo.

La Sala considera que existió mala praxis al no realizarse una prueba rápida para descartar infección bacteriana pese a que la hermana del menor tenía escarlatina.

La sentencia, dictada el 5 de febrero de 2026 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda), estima parcialmente el recurso interpuesto por la familia, representada por el letrado Ignacio Martínez, de los Servicios Jurídicos de la Asociación El Defensor del Paciente, contra la desestimación por silencio administrativo de su reclamación de responsabilidad patrimonial.

El tribunal declara que la actuación médica en el servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (HUVA), en la madrugada del 2 de marzo de 2023, no se ajustó a la lex artis.

El bebé acudió con fiebre de hasta 38,5 grados y antecedente directo de convivencia con una hermana de tres años diagnosticada de escarlatina y en tratamiento antibiótico.

El menor fue dado de alta con diagnóstico de infección aguda de vías respiratorias superiores y tratamiento sintomático, con indicación de observación domiciliaria. Horas después, su estado empeoró de forma fulminante.

El tribunal rechaza los argumentos de la Administración y de la aseguradora codemandada, que sostenían que la actuación fue conforme a protocolo y que existió una demora de la familia en volver a urgencias.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. EFE