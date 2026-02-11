Espana agencias

Pedro, lesionado en el tobillo derecho y sin poder apoyar la pierna en su salida del campo

Redacción deportes, 11 feb (EFE).- Pedro Rodríguez, futbolista español del Lazio, debió retirarse este miércoles del terreno de juego en el partido de los cuartos de final de la Copa de Italia contra el Bolonia, a causa de una lesión en el tobillo derecho antes del descanso, con evidentes gestos de dolor y sin poder apoyar la articulación en su camino hacia la banda.

En una acción fortuita en el minuto 41, sin aparente golpe en esa zona, cuando dio un pase en una pugna ante un rival, el atacante se quedó en el suelo y se agarró el tobillo derecho entre mucho dolor, tal y como delataron sus gestos, a la espera de las asistencias médicas sobre el césped.

Lo atendieron durante unos tres minutos, con el futbolista con las manos en la cara, e incluso pidieron una camilla para evacuarlo del terreno de juego, aunque finalmente se fue agarrado por dos miembros de los servicios médicos del Lazio, sin apoyar en ningún caso el tobillo, hasta que llegó a la banda, donde de nuevo se venció al suelo para seguir con el tratamiento del dolor.

Pedro fue cambiado en el minuto 45 por Tijjani Noslin. EFE

