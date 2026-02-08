Reabre la N-502 (Ávila) tras el accidente en el que murió el conductor de una quitanieves

Ávila, 8 feb (EFE).- La carretera N-502 (Ávila-Córdoba) ha quedado reabierta a la altura del puerto de 'El Pico', en el sur de la provincia de Ávila, tras los trabajos de rescate del cuerpo del conductor de una máquina quitanieves, de 54 años, cuyo vehículo se precipitó en la tarde del sábado por una pendiente de 20 metros.

La reapertura se produjo la pasada medianoche, después de un trabajo de numerosos efectivos, entre los que figuraban dieciocho agentes de la Guardia Civil, en un operativo complicado por la orografía del terreno en esta zona conocida como Barranco de las Cinco Villas, ha informado la Subdelegación del Gobierno.

El suceso tuvo lugar pasadas las 16.00 horas del sábado en la N-502, en el término municipal de Villarejo del Valle (Ávila), donde por causas que se están investigando una máquina quitanieves de la Red de Carreteras del Estado se salió de la vía y se precipitó por una pendiente de 20 metros de desnivel.

El vehículo, que se salió de la vía en el kilómetro 56,600, apareció a la altura del kilómetro 58,000, y el conductor quedó atrapado en el interior del habitáculo; fueron los sanitarios desplazados desde Arenas de San Pedro (Ávila) los que certificaron la muerte de hombre, vecino de Ramacastañas, un anejo de Arenas.

Debido a este accidente, la N-502 estuvo cortada al tráfico varias horas, tanto para las labores de recuperación del cuerpo -en las que participó el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), como para las propias de retirada del vehículo y reparación de los daños causados por el accidente.

Las diligencias del siniestro, que se encuentra judicializado, están siendo instruidas por el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, que investiga las circunstancias del accidente.

A raíz del siniestro, se han producido numerosos mensajes de pésame a la familia y de reconocimiento a la labor de los trabajadores públicos, como el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Todo mi cariño para la familia, amigos y compañeros del operario del servicio de conservación de carreteras que ha fallecido en el Puerto del Pico, en Ávila", señalaba este sábado en la red social X, con su "reconocimiento a todos los trabajadores que están desplegados para garantizar nuestra seguridad y facilitar los desplazamientos en la red de carreteras".

"Consternado por tan trágico suceso. Mi más sentido pésame a la familia, compañeros y amigos del trabajador fallecido. Todo nuestro apoyo y reconocimiento a los servicios de emergencia que se encuentran trabajando por la seguridad de todos. Descanse en paz", ha sido el mensaje del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.EFE

