Los aragoneses votan anticipadamente por un gobierno que volverá a tener que pactarse

Zaragoza, 8 feb (EFE).- Los aragoneses acuden este domingo a las urnas en las primeras elecciones anticipadas de su historia, convocadas después de que el presidente, el popular Jorge Azcón, no lograra un acuerdo para aprobar los presupuestos, y tras las que, según las encuestas, serán necesarios pactos para conformar gobiernos.

Azcón convocó las elecciones con la aspiración de no tener que depender de Vox para su investidura y para gobernar, pero las encuestas que le dan ganador de los comicios también prevén que el partido de Santiago Abascal casi duplique su fuerza, con lo que todo está abierto.

Dos años y medio después de la última cita electoral, 1.036.325 ciudadanos tienen derecho a votar en estos comicios para elegir a sus 67 representantes en el Parlamento regional, 35 por la provincia de Zaragoza, 18 por la de Huesca y 14 por la de Teruel.

En la actualidad hay ocho fuerzas con representación en las Cortes de Aragón. Sus candidatos son Jorge Azcón (PP), la exministra de Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe), María Goikoetxea (Podemos), Marta Abengochea (IU-Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR). Alegría, Pueyo, Goikoetxea y Abengochea se estrenan como candidatos.

En total, catorce candidaturas se presentan por Zaragoza y Huesca y doce por la de Teruel para conseguir algún escaño en un Parlamento que en la actualidad tiene 28 parlamentarios del PP, 23 del PSOE, 7 de Vox, 3 de CHA, 3 de Teruel Existe, 1 de Podemos, 1 de IU y 1 del PAR.

La mayoría de los aragoneses llamados a las urnas, 991.892, son residentes en la comunidad, mientras que el censo de los que viven fuera de España -el denominado voto CERA-, en 130 países, asciende a 44.433.

El dispositivo electoral incluye 2.213 mesas electorales, 468 en Zaragoza, 275 en Teruel y 256 en Huesca.

Para este proceso, Correos ha admitido 21.467 solicitudes de voto por correo, lo que supone un 37,18 % menos que las anteriores autonómicas y municipales de 2023. EFE

