La participación cae en Mequinenza o Escatrón, que celebran fiestas por Santa Águeda y San Blas

La jornada electoral de este 8 de febrero en Aragón ha modificado los planes en algunos pueblos de la Comunidad, que celebran en estos días fiestas en honor a Santa Águeda, patrona también de las mujeres, lo que ha hecho que, al menos a primeras horas, no se hayan acercado demasiados vecinos a ejercer su derecho al voto en municipios como los zaragozanos Mequinenza y Escatrón.

En Mequinenza, uno de los municipios del Aragón oriental catalanoparlante, apenas se han acercado 95 de los cerca de 1.700 votantes, un escaso 5,61%, muy por debajo de la media de la Comunidad, que se ha situado en el 10,81% a las 11.00 horas.

Esta localidad zaragozana culmina este domingo sus fiestas de San Blas y Santa Águeda, declaradas de Interés Turístico de Aragón. La celebración acabó a altas horas con el pueblo disfrazo bailando al son de la orquesta Nueva Era, mientras que este último día está más dedicado al público infantil y familiar, con un espectáculo y el reparto de chocolate caliente.

Mequinenza es un feudo tradicional de la izquierda, pues siempre ha gobernado el PSOE, excepto ocho años (1995-2003) que lo hizo IU. De hecho, en mayo de 2023, los socialistas arrasaron con el 51,3% de los votos, seguidos del PP --19,16%-- , Vox --7,83%-- y Podemos --4,7%--. La participación fue del 68,11%.

Otro pueblo que también ha estado de celebración estos días es Escatrón, en la Comarca zaragozana de la Ribera Baja del Ebro, que celebró por Santa Águeda su tradicional procesión de las Panbenditeras, declaradas Bien de Interés Cultural Inmaterial, y anoche tuvo uno de sus platos fuertes con el concierto de Melody, última representante de España en Eurovisión.

En Escatrón, la participación ha sido algo superior, pero se ha quedado en un escaso 7,08%, lo que significa que todavía no se han acercado a las urnas 814 de los 876 ciudadanos censados.

Esta localidad también es un feudo socialista --ha gobernado el municipio en todas las corporaciones excepto 1979-1983 y 2003-2007--. En las anteriores elecciones, venció con claridad el PSOE --48,89%--, seguido del PP --20,95%--, Vox --10,9%-- y CHA --7,15%--. La participación fue similar a la de Mequinenza --un 68,07%--.

