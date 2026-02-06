Casi 100 carreteras siguen cortadas por inundaciones, 79 de ellas solo en Andalucía

Madrid, 6 feb (EFE).- El temporal de lluvia que afecta a la península mantiene cortadas 98 carreteras a las 6:00 horas de este viernes, de las que 79 están en Andalucía y solo una pertenece a la red principal: la A-5 en Talavera la Real (Badajoz).

Cádiz es la provincia más afectada por las inundaciones y desprendimientos provocados por las intensas lluvias, que hacen intransitables 26 carreteras, según los últimos datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

En la red principal no se puede circular por el ramal de salida 382 de la A-5 en Talavera la Real hacia la EX-363, cortada por inundaciones.

Además, la N-430 a la altura de Valdivia (Badajoz) cuenta con nivel de servicio rojo, lo que implica restricciones de velocidad para circular y la obligatoriedad de llevar neumáticos de invierno.

El hielo y la nieve afectan a otras 42 carreteras secundarias de la red, sobre todo en las provincias de Huesca y León, con hasta 17 tramos cortados.

En 24 carreteras es obligatorio el uso de cadenas o de neumáticos de invierno, entre ellas la N-230, entre Vilaller y Aneto (Lleida y Huesca).

La DGT incide en que hay que extremar la precaución en la zonas afectadas, no cruzar ríos y zonas inundadas, evitar desplazamientos innecesarios e informarse del estado del tiempo y de las carreteras antes coger el coche. EFE