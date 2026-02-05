Espana agencias

La Audiencia de A Coruña condena a cuatro años al conductor que causó la muerte de un matrimonio en Nochebuena de 2020

El tribunal considera que el implicado actuó con “absoluta falta de previsión y cuidado”, tras conducir a más de 120 kilómetros por hora en una zona urbana y provocar un choque mortal, según la sentencia aún recurrible

Guardar

El auto no realizó ningún intento de frenada al llegar al cruce en la vía urbana, lo que para el tribunal constituye una conducta de imprudencia grave con riesgos evidentes para la seguridad. Tal como reportó la Audiencia Provincial de A Coruña, este hecho resultó determinante en el accidente que ocasionó la muerte de un matrimonio la noche del 24 de diciembre de 2020, después de que el conductor circuló a más de 120 kilómetros por hora, cuando el límite en la zona era de 50 kilómetros por hora.

Según publicó la Audiencia de A Coruña, el tribunal condenó a cuatro años y dos meses de prisión al conductor implicado en el siniestro, considerando probado que el acusado actuó como autor de dos delitos de homicidio por imprudencia grave y un delito de lesiones por imprudencia grave. Además de la pena privativa de libertad, se le impuso la privación del derecho a conducir vehículos a motor durante seis años y dos meses, respondiendo también por delitos contra la seguridad vial. Los jueces fundamentaron su resolución en la conducta del acusado al volante, señalando especialmente el exceso de velocidad y la ausencia de respuestas para disminuir el riesgo.

El medio informó que la sentencia detalla cómo la combinación de velocidad elevada y la falta de reacción incrementaron de manera notoria las probabilidades de un desenlace fatal. El tribunal recalcó: “El riesgo de que pudiera producirse un siniestro con graves consecuencias –como así sucedió– era elevado y evidente, sin que el acusado realizara maniobra alguna para aminorarlo, pues no hizo uso del sistema de frenado al ver al vehículo interponerse en su trayectoria”. Esta conclusión parte de la reconstrucción de los hechos periciales y del análisis de las circunstancias en las que ocurrió la colisión.

En la exposición recogida por la Audiencia Provincial de A Coruña, los magistrados subrayaron que la conducta del procesado mostró “una absoluta falta de previsión y cuidado, en una intolerable infracción del deber de cuidado con desprecio a las normas más elementales de cautela, originando un riesgo físico que produce el resultado dañoso, lo que constituye una imprudencia grave, causa determinante del fatal resultado producido”. El texto judicial insiste en que el respeto a los límites de velocidad y a las normas de tráfico tiene precisamente la finalidad de evitar episodios como el ocurrido en esta ocasión.

El tribunal consideró también el efecto de estas acciones en otras personas implicadas en el accidente. Además de la muerte del matrimonio que viajaba en el vehículo contra el que impactó el condenado, una tercera persona sufrió lesiones como consecuencia del choque, hecho que se reflejó en la tipificación del delito de lesiones graves por imprudencia.

La resolución judicial, tal como consignó la Audiencia Provincial de A Coruña, todavía no resulta firme, ya que la defensa dispone de la posibilidad de recurrirla ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Esta opción de apelación otorga al condenado y a sus representantes un margen procesal para presentar argumentos en segunda instancia, lo que puede modificar la condena original u otros elementos de la causa.

El caso abordado por la Audiencia, en el que se produjeron dos fallecimientos en Nochebuena de 2020 a raíz de una colisión a alta velocidad en una vía urbana, se analiza en la sentencia con especial énfasis en la responsabilidad penal derivada de la conducción temeraria. La actuación del tribunal se apoya en la evaluación de la “intolerable infracción del deber de cuidado” y en la identificación de una “absoluta falta de previsión y cuidado” como elementos claves para comprender el desenlace de los hechos y su encuadre jurídico, según desarrolló la Audiencia Provincial en el texto del fallo.

De ese modo, según precisa el tribunal, la gravedad de los delitos atribuidos corresponde tanto a la consecuencia letal como al peligro generado para transeúntes y otros conductores, dada la alta velocidad en contexto urbano y la falta de maniobras para evitar el impacto. La sentencia extiende la valoración a la importancia del respeto a los límites de velocidad y del deber de prevención para garantizar la seguridad en espacios urbanos densamente transitados.

Temas Relacionados

Homicidio imprudenteAudiencia Provincial de A CoruñaTribunal Superior de Xustiza de GaliciaMagistradosA CoruñaGaliciaSentencia judicialSeguridad vialNochebuenaRecurso de apelaciónEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La Policía sostiene que Francisco de Borbón se dedicaba a lavar dinero en África para la trama del exjefe de la UDEF

Investigadores de Asuntos Internos vinculan a Francisco de Borbón con el manejo de estructuras financieras en Santo Tomé y Príncipe para ocultar fondos ilícitos, presuntamente relacionados con una red internacional de narcotráfico liderada por altos exfuncionarios policiales

La Policía sostiene que Francisco

Rodríguez, sobre Salazar y el alcalde de Móstoles: "Que cambien los presuntos acosadores no me hace cambiar de opinión"

La ministra Isabel Rodríguez confirma su respaldo a cualquier denunciante de comportamientos indebidos, subrayando que independientemente de las personas implicadas mantendrá su postura, además de recalcar la importancia del respeto a las garantías democráticas en todos los procedimientos

Rodríguez, sobre Salazar y el

El Supremo ordena que Ábalos y Koldo acudan presencialmente a la audiencia previa del juicio por las mascarillas

José Luis Ábalos y Koldo García deberán presentarse ante el tribunal tras ser rechazadas sus solicitudes para evitar comparecer por videoconferencia, mientras la Fiscalía y las acusaciones populares piden duras penas por posibles delitos relacionados con la adquisición de material sanitario

El Supremo ordena que Ábalos

Testigos del tiroteo en una discoteca de Alcorcón relatan el terror vivido: "Bajó de un coche y nos apuntó con el arma"

Sobrevivientes describen escenas de pánico y angustia en el juicio por el asesinato de un joven tras una pelea, donde los acusados irrumpieron armados, abriendo fuego y sembrando el caos antes de su huida, según el relato de los testigos

Testigos del tiroteo en una

Abascal atribuye los audios de Aragón a la "guerra sucia" del PP: "Están muy nerviosos por el resultado de Vox"

Santiago Abascal responsabiliza al Partido Popular por la difusión de grabaciones polémicas en Aragón, sostiene que la divulgación responde a una estrategia electoral y denuncia supuestas prácticas para perjudicar a Vox en plena campaña

Abascal atribuye los audios de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenidos en Barajas dos hombres

Detenidos en Barajas dos hombres tras robar 2,5 millones de dólares en efectivo y relojes de lujo al cantante puertorriqueño Zion

El alcalde de Móstoles niega las acusaciones de acoso sexual e insinúa que la denunciante lo hizo por ver frustrado “su interés por asumir mayores funciones políticas”

Militares españoles de la OTAN llevan a la subsecretaria de Defensa al Supremo por supuestos delitos de prevaricación y coacciones

El PSOE pide explicaciones por las denuncias de acoso sexual contra el alcalde de Móstoles y Ayuso responde que “es un caso fabricado”

Absuelven a un funcionario de Gipuzkoa que había sido condenado por imprimir el certificado de domicilio de un hombre que vivía con su exmujer

ECONOMÍA

Un empleado es despedido por

Un empleado es despedido por pasar 57 horas de su jornada laboral navegando en internet “con fines personales”: recibirá 39.000 euros de indemnización

Sin sorpresas en Fráncfort: el Banco Central Europeo congela el precio del dinero en el 2% tras estabilizar la inflación

BBVA obtiene un beneficio récord de 10.511 millones en 2025, un 4,5 más

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El BCE mantendrá congelados los tipos de interés en el 2% tras la caída de la inflación y el moderado crecimiento de la eurozona

DEPORTES

Antonio Najarro, el gurú y

Antonio Najarro, el gurú y coreógrafo español que ha creado el ejercicio de patinaje artístico de EEUU para los Juegos Olímpicos de Invierno: “Creo que vale el oro”

Andrea Piccolo, de campeón de Europa de ciclismo a ser arrestado por la policía por llevar billetes falsos y una porra en su coche

Carolina Marín vuelve a pasar por el quirófano para someterse a una intervención de menisco

Steffi Graf, la tenista que conquistó el ‘Career Grand Slam’ con 19 años de la que nadie habla

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey