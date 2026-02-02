Morant acusa a Feijóo de mentir en la dana para "ganar el relato" y le llama "mezquino" por citar a las víctimas de ETA

Durante una intervención televisada, Diana Morant señaló que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no hizo referencia a los 230 fallecidos en la dana de Valencia ocurrida en octubre de 2024, pero sí mencionó a las víctimas de ETA ante el portavoz de EH Bildu. Según detalló Europa Press, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades apuntó que esta omisión y la utilización de la memoria de ETA en la comparecencia ante la Comisión del Congreso que investiga la tragedia genera cuestionamientos sobre el liderazgo y las prioridades del dirigente popular.

Diana Morant expresó mediante declaraciones recogidas por Europa Press que Feijóo habría faltado a la verdad respecto a su actuación durante la emergencia provocada por la dana. Según la ministra socialista, el líder del PP comunicó haber estado informado en todo momento sobre el desarrollo de los hechos, mientras que, según Morant, tanto él como otros miembros del partido se encontraban en el restaurante El Ventorro hasta la salida del entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. La ministra consideró que las acciones de Feijóo durante esos momentos respondían al intento de "ganar el relato y liderar la comunicación", y vinculó la actual comparecencia del dirigente ante la comisión al hecho de haber sido citado por la jueza de Catarroja, quien investiga la tragedia y el contenido de los mensajes que el líder popular intercambió aquel día con Mazón. Estos mensajes, según Europa Press, ya fueron entregados al juzgado para su análisis.

La ministra calificó a Feijóo como "líder de la mentira" y le atribuyó el apelativo de "mentiroso de Catarroja", insistiendo en que la veracidad debe ocupar un lugar central en la práctica política. Según sus palabras, engañar en el contexto de una tragedia que ha causado dolor en la Comunidad Valenciana resulta inadmisible, pues la mentira, en su criterio, añade una dimensión adicional de sufrimiento a la de por sí dramática situación vivida por los afectados y sus familias. Morant remarcó que, desde su punto de vista, mentir "tampoco cabe en política" y acusó a Feijóo de estar "inhabilitado" e "incapacitado para ejercer la política y liderar el principal partido de la oposición".

Europa Press consignó que la ministra también dirigió críticas al Gobierno de la Generalitat valenciana por la respuesta ofrecida durante la emergencia. Identificó al actual ejecutivo como "gobierno negacionista" resultado de la coalición entre el PP y Vox, aludiendo a una actitud de falta de reconocimiento o acción ante la gravedad de los hechos registrados.

En relación a la estructura interna del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Morant afirmó que Feijóo mantiene una influencia directa sobre la dirección del partido en esa región, señalando que la designación de Pérez Llorca respondió a una decisión conjunta entre Feijóo y el presidente de Vox, Santiago Abascal, desde Madrid. Sostuvo que la permanencia de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat también se debió a la voluntad de Feijóo, subrayando que, si así lo quisiese, el líder nacional del PP podría pedirle la entrega del acta de diputado. Como ejemplo, recordaba la postura del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que solicitó la renuncia inmediata al exministro José Luis Ábalos tras su implicación en una causa investigada.

Según Europa Press, Morant intensificó sus reproches al considerar "miserable y mezquino" que Feijóo no haya hecho alusión específica a las víctimas mortales de la dana —a pesar de que la cifra ascendió a 230 personas— y, en cambio, mencionara a las más de 800 personas asesinadas por ETA en su intervención frente a Bildu. En opinión de la ministra, esta comparación evidencia la elección selectiva de referencias, dejando de lado un acto de memoria hacia los afectados por la reciente catástrofe en la Comunitat Valenciana.

El medio Europa Press reportó que durante la entrevista en TVE, Morant defendió que el PSOE evidenció un proceder distinto, al reclamar inmediatamente el acta parlamentaria tras la implicación de uno de sus miembros en una situación polémica, e invitó al Partido Popular a adoptar esa misma actitud respecto a Mazón en el contexto de la investigación judicial por la dana. Sostuvo que la gestión política debe guiarse por la transparencia y la asunción de responsabilidades cuando surgen situaciones que afectan gravemente a la ciudadanía.

Europa Press añadió que la comparecencia de Feijóo en el Congreso está directamente relacionada con la indagatoria impulsada por una juez de Catarroja sobre la actuación de cargos políticos durante la emergencia. En este contexto, el intercambio de mensajes entre Feijóo y el presidente de la Generalitat valenciana se encuentra en el centro de la investigación, mientras la Ministra Morant insiste en que aquellos presentes en el restaurante El Ventorro, integrantes del PP valenciano, permanecieron allí hasta que Mazón abandonó el lugar.

Las declaraciones recogidas por Europa Press reflejan la creciente tensión política derivada de la gestión de la crisis por la dana y la estrategia comunicativa de los principales partidos. Morant, en representación del gobierno central, se distanció de las respuestas ofrecidas por la Generalitat Valenciana y criticó la gestión que atribuye a PP y Vox, al tiempo que insistió en la importancia de rendir cuentas y reconocer el impacto humano de la tragedia.