Simeone: “No hay otra mejor manera de cambiar los pitos que salir campeón”

Majadahonda (Madrid), 30 ene (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este viernes que “no hay otra mejor manera de cambiar los pitos” recibidos por su afición en el último partido de la Liga de Campeones contar el Bodo/Glimt que “salir campeón” y consideró que, cuando se “percibe que eso está lejos, aparecen los silbidos”.
“Salir campeón. No hay otra mejor manera de cambiar los pitos. La gente quiere salir campeón, porque todos los hinchas que van a su estadio necesitan ver a un equipo que pueda campeonar y, cuando posiblemente perciben que eso está lejos, aparecen estos silbidos entendibles”, valoró en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino, en la víspera de la visita al Levante en el estadio Ciudad de Valencia.
¿Hay garantías con esta plantilla para poder ser campeón? “Garantías no tiene nadie. En la vida sabemos que hoy estamos y mañana posiblemente no. Garantías no te las da nadie”, advirtió el técnico, que consideró que la baja de cuatro efectivos en este mercado de invierno, por las salidas de Conor Gallagher, Giacomo Raspadori, Javi Galán y Carlos Martín, no hace que su conjunto lo note físicamente entre tanta carga de encuentros.
“No entiendo esa situación. El equipo está dando lo que tiene, los futbolistas están dando el máximo y estoy muy contento con el trabajo que están haciendo los chicos”, aseguró.
En cualquier caso, Simeone admitió que la sustitución de Pablo Barrios en determinados encuentros, como el pasado miércoles en la Liga de Campeones frente al Bodo/Glimt, responde a la carga de minutos del centrocampista.
“Yo creo que tonto no soy. Al menos, creo. O no tan tonto. Pablo es un jugador muy importante para nosotros, juega cada tres días y no tener recambio parecido a Pablo Barrios para nosotros hace que tengamos que protegerlo para que siga jugando y pueda jugar todos los partidos”, explicó.
“El otro día cuando salió (en el encuentro ante el Bodo/Glimt en el minuto 78, con su equipo con derrota parcial por 1-2), yo fui el primero que me dije que estoy sacando a Pablo. ¡Lo estoy sacando a Pablo! Sí. Y no tengo duda de que lo hice bien, para que este sábado pueda empezar, que nos dé lo que pueda tener y después tendremos ya más margen de descanso de cara al partido del jueves (en los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Betis en el estadio de La Cartuja)”, añadió. EFE