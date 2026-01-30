Espana agencias

Simeone: “No hay otra mejor manera de cambiar los pitos que salir campeón”

Guardar

Majadahonda (Madrid), 30 ene (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este viernes que “no hay otra mejor manera de cambiar los pitos” recibidos por su afición en el último partido de la Liga de Campeones contar el Bodo/Glimt que “salir campeón” y consideró que, cuando se “percibe que eso está lejos, aparecen los silbidos”.

“Salir campeón. No hay otra mejor manera de cambiar los pitos. La gente quiere salir campeón, porque todos los hinchas que van a su estadio necesitan ver a un equipo que pueda campeonar y, cuando posiblemente perciben que eso está lejos, aparecen estos silbidos entendibles”, valoró en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino, en la víspera de la visita al Levante en el estadio Ciudad de Valencia.

¿Hay garantías con esta plantilla para poder ser campeón? “Garantías no tiene nadie. En la vida sabemos que hoy estamos y mañana posiblemente no. Garantías no te las da nadie”, advirtió el técnico, que consideró que la baja de cuatro efectivos en este mercado de invierno, por las salidas de Conor Gallagher, Giacomo Raspadori, Javi Galán y Carlos Martín, no hace que su conjunto lo note físicamente entre tanta carga de encuentros.

“No entiendo esa situación. El equipo está dando lo que tiene, los futbolistas están dando el máximo y estoy muy contento con el trabajo que están haciendo los chicos”, aseguró.

En cualquier caso, Simeone admitió que la sustitución de Pablo Barrios en determinados encuentros, como el pasado miércoles en la Liga de Campeones frente al Bodo/Glimt, responde a la carga de minutos del centrocampista.

“Yo creo que tonto no soy. Al menos, creo. O no tan tonto. Pablo es un jugador muy importante para nosotros, juega cada tres días y no tener recambio parecido a Pablo Barrios para nosotros hace que tengamos que protegerlo para que siga jugando y pueda jugar todos los partidos”, explicó.

“El otro día cuando salió (en el encuentro ante el Bodo/Glimt en el minuto 78, con su equipo con derrota parcial por 1-2), yo fui el primero que me dije que estoy sacando a Pablo. ¡Lo estoy sacando a Pablo! Sí. Y no tengo duda de que lo hice bien, para que este sábado pueda empezar, que nos dé lo que pueda tener y después tendremos ya más margen de descanso de cara al partido del jueves (en los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Betis en el estadio de La Cartuja)”, añadió. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El belga Rahou, máximo goleador con 6 tantos y los españoles Raya y Mellado tienen 3

Infobae

Aprobado el convenio del Ayuntamiento de Barcelona, que afecta a unos 15.000 trabajadores

Infobae

APM Terminal operará temporalmente los puertos del Canal tras la salida de CK Hutchinson

Infobae

Sordo (CCOO) rechaza votar la revalorización de las pensiones aislada de otras medidas

Infobae

Arteche comenzará a cotizar este lunes en el Mercado Principal de la Bolsa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los sofisticados estafadores que se

Los sofisticados estafadores que se hacen pasar por atención al cliente de Zara, vigilan las redes en busca de compradores enfadados e incluso tramitan reembolsos

El ‘no’ al decreto ómnibus abre un vacío de protección para millones de hogares vulnerables: “No se puede dejar a las familias en la calle”

Quién es María Goikoetxea, la candidata de Podemos en las elecciones de Aragón: un perfil con experiencia en medios públicos y políticas de igualdad

Las víctimas de la DANA se manifiestan bajo el lema ‘Mazón a presó’ para exigir “verdad y justicia”: “Se ha premiado a un expresidente negligente”

La sanidad vasca revisa 170.000 vacunas administradas en 2025 para descartar que estuviesen caducadas

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Almería, Murcia, o Palencia: cuáles son las ciudades españolas donde todavía es posible comprar una casa

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 5 de este 31 enero

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Qué hacer si compras una vivienda y te arrepientes: vendarla antes de tiempo puede tener consecuencias económicas

DEPORTES

Alcaraz - Djokovic, en directo:

Alcaraz - Djokovic, en directo: sigue la final del Open de Australia en vivo

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja