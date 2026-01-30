Simeone: “El Brujas tiene una mentalidad importante, velocidad y mucha gente joven”

Majadahonda (Madrid), 30 ene (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, consideró este viernes como “difícil” la eliminatoria de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones contra el Brujas, del que destacó que es “fuerte en casa”, al tiempo que incidió en que tiene “una mentalidad importante, velocidad y mucha gente joven”.
“Es difícil. Sabemos las características de los chicos que juegan en el Brujas. En su casa son fuertes, tienen una mentalidad importante, sobre todo cuando juegan de local, con su ambiente, velocidad, mucha gente joven y será un partido duro, difícil, y esperemos poder llevarlo donde creemos que le podemos hacer daño”, dijo tras el sorteo en Nyon (Suiza). EFE
Últimas Noticias
España, con un margen de maniobra reducido en Iberoamérica ante las políticas de Trump y el giro conservador regional
Miller enseña la mejor cara de Yamaha en el "shakedown"
Guardiola se ausenta de la rueda de prensa tras estar en el concierto pro Palestina
La ambición del Girona, a prueba ante el colista
Flick alerta sobre la visita a Elche: "El año pasado, en casa, tuvieron más posesión"
MÁS NOTICIAS