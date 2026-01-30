Espana agencias

Simeone: “El Brujas tiene una mentalidad importante, velocidad y mucha gente joven”

Majadahonda (Madrid), 30 ene (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, consideró este viernes como “difícil” la eliminatoria de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones contra el Brujas, del que destacó que es “fuerte en casa”, al tiempo que incidió en que tiene “una mentalidad importante, velocidad y mucha gente joven”.

“Es difícil. Sabemos las características de los chicos que juegan en el Brujas. En su casa son fuertes, tienen una mentalidad importante, sobre todo cuando juegan de local, con su ambiente, velocidad, mucha gente joven y será un partido duro, difícil, y esperemos poder llevarlo donde creemos que le podemos hacer daño”, dijo tras el sorteo en Nyon (Suiza). EFE

