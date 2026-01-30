Espana agencias

El Consejo de Transparencia evaluará este año a más de 300 entidades

Madrid, 30 ene (EFE).- El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno evaluará este año a más de 300 instituciones, organismos y entidades públicas y privadas para ver si publican en sus páginas web institucionales la información de interés público que determina la ley.

Evaluará por ejemplo el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado, en el que se integra la información que deben publicar los ministerios, para comprobar el grado de aplicación de las recomendaciones derivadas de la evaluación de 2025.

También revisará de nuevo el cumplimiento de 155 entidades del sector público institucional estatal, entre ellas organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y fundaciones públicas.

El Plan de Evaluación anual del Consejo de Transparencia, publicado este viernes, incluye asimismo el análisis de los seis partidos políticos de ámbito nacional con representación en el Congreso y de otras 122 entidades privadas que recibieron al menos 100.000 euros de fondos públicos entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025.

Este organismo es la autoridad independiente que vela por el cumplimiento de la ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) en el ámbito estatal. EFE

