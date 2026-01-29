Espana agencias

Confirmada la condena a un hombre por tirar de un manotazo a otro, que murió al golpearse contra el suelo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratificó la pena de prisión al rechazar los argumentos de la defensa, considerando que el acto fue intencional y el desenlace, previsible según las circunstancias y el entorno donde ocurrió la agresión

Guardar

Los magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) explicaron en su resolución que el desenlace de la agresión, durante la cual un hombre murió tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza al caer contra un pilar y una pared de hormigón, podía haberse anticipado dadas las características del espacio y la dinámica de los hechos. El TSXG ratificó así la condena de dos años y medio de prisión impuesta previamente al agresor por la Audiencia Provincial de A Coruña, tras rechazar el recurso de apelación presentado por la defensa, según informó el propio tribunal.

El caso tiene origen en un incidente que ocurrió el 13 de abril de 2021 en un descampado cercano al IES de Carballo, detalló el medio. En esa fecha, el acusado transitaba por la zona y se cruzó con la víctima. Según la sentencia, el agresor interpretó que el hombre, de quien desconocemos la identidad, le dirigió una mirada hostil y emitió comentarios racistas, factores que influyeron en su reacción posterior. Ante esta percepción, decidió seguirlo durante varios metros hasta que, en un momento determinado, le propinó un golpe con la mano abierta. El impacto hizo que el agredido perdiera el equilibrio y sufriera una caída en la que se golpeó fuertemente la cabeza primero contra un pilar y luego contra una pared de hormigón, causando un traumatismo que le provocó la muerte poco después, ya en el hospital.

El tribunal provincial de A Coruña había sentenciado al acusado por un delito de lesiones dolosas en concurso con un delito de homicidio por imprudencia grave, imponiéndole dos años y medio de prisión. No conforme con esa condena, la defensa interpuso un recurso ante el TSXG solicitando, por un lado, que el hecho se tipificara como homicidio por imprudencia menos grave y, por otro, la aplicación de dos circunstancias atenuantes: arrebato y dilaciones indebidas.

Sin embargo, en cuanto a la previsibilidad del resultado, la sentencia del TSXG argumenta que conforme a la naturaleza del golpe, la dinámica de la acción y las condiciones del lugar, resultaba esperable que una caída en un espacio tan reducido desembocara en un accidente con consecuencias graves. “Es razonable prever que, en aquel angosto espacio, una caída del agredido provocaría inevitablemente un impacto en algún elemento arquitectónico”, recoge la sala, según consignó el medio.

La resolución también resalta que la agresión fue resultado de un acto voluntario, aunque el acusado no pretendiera provocar la muerte. A juicio del alto tribunal gallego, el hecho de que el agresor haya seguido a la víctima durante varios metros evidencia que no se trató de una reacción instantánea ni irreflexiva, motivo por el cual desestimó la aplicación del atenuante de arrebato. El texto de la sentencia aclara que no apareció probado que el comportamiento se debiera a una pérdida repentina de control emocional.

Respecto a la acusación de dilaciones indebidas, el TSXG desechó igualmente la posibilidad de atenuar la pena por ese motivo, aduciendo que el proceso judicial no superó los cinco años desde el suceso hasta la celebración del juicio, algo establecido como límite para que prospere este tipo de atenuante.

En la sentencia, la sala resume sus argumentos señalando que el agresor actuó de manera intencional y que los hechos se produjeron en condiciones de lugar y tiempo que hacían predecible el desenlace. Aunque se reconoce que el acusado se mostró nervioso tras la caída y el fallecimiento de la víctima, el tribunal considera que este hecho no desvirtúa el carácter planificado y consciente de la agresión previa, con lo que no proceden las reducciones de pena solicitadas por la defensa.

El TSXG respalda así de forma íntegra el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de A Coruña, que ya había establecido la concurrencia de los delitos de lesiones dolosas y homicidio por imprudencia grave en concurso. El fallo del alto tribunal gallego confirma la responsabilidad penal del acusado y rechaza todas las peticiones de su equipo de defensa, informó la misma fuente.

Temas Relacionados

Tribunal Superior de Xustiza de GaliciaHomicidio por imprudenciaAudiencia Provincial de A CoruñaDelito de lesiones dolosasGaliciaCarballoSentencia judicialRacismoIES de CarballoRecurso de apelaciónEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El PSOE vuelve a negar que se financiara ilegalmente y cree que Aldama busca despistar sobre sus propias causas penales

El PSOE vuelve a negar

Los dos acusados del crimen de Santa Clara insisten en culparse mutuamente: "Soy inocente, lo hizo él"

Ambos jóvenes se enfrentan a largas condenas tras un proceso lleno de declaraciones opuestas, acusaciones de soborno y contradicciones sobre la autoría del apuñalamiento que acabó con la vida de un joven en Santa Clara, Sevilla

Los dos acusados del crimen

Socios de Sumar prefieren apoyar a la CHA en Aragón frente a la lista de IU, que sí respalda Díaz y otros ministros

Socios de Sumar prefieren apoyar

Un juzgado de Cambados ordena seguir la causa contra 6 investigados por tráfico de drogas y contrabando de narcolanchas

Un juzgado de Cambados ordena

La jueza que investiga a Cerdán por presunto falso testimonio en la 'comisión Koldo' aplaza su citación al 24 de marzo

La magistrada acepta posponer la declaración de Santos Cerdán en el proceso abierto tras la denuncia de Hazte Oír, mientras se resuelve un recurso clave, y el exdirigente socialista comparecerá finalmente casi dos meses después de lo previsto

La jueza que investiga a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía investiga si la

La Fiscalía investiga si la vacunación con dosis caducadas en el País Vasco constituye un delito contra la salud pública

Bruselas prepara un endurecimiento de la política de visados para reducir al mínimo las llegadas irregulares a la Unión Europea

Comienzan los trabajos de reparación de la vía en Adamuz: se espera su reapertura en torno al 7 de febrero

José Luis Ábalos anuncia su jubilación tras renunciar a su acta de diputado: “Díganme de qué vivo”

Aldama vincula un sobre de PDVSA que le entregó Delcy Rodríguez con la supuesta financiación irregular del PSOE

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

San Sebastián blinda el uso residencial frente al turismo y aprueba la restricción de nuevos alojamientos turísticos

Renfe, Iryo y Ouigo deberán indemnizar a los usuarios por los retrasos debidos a los límites de velocidad impuestos por Adif

Super ONCE: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3 este jueves 29 de enero del 2026

Nuevos ganadores del Sorteo 2 de Super ONCE hoy, 29 de enero del 2026

DEPORTES

El CEO de la UFC

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla

Así fue el gol olímpico que el árbitro anuló a Julián Álvarez y el motivo por el que no era válido

El Barcelona remonta ante el Copenhague y asegura la quinta plaza para evitar la repesca en la Champions