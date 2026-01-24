Iraola, nuevo coordinador general de Sortu, se marca como reto "construir las bases del Estado vasco"

La hoja de ruta que Sortu ha denominado ‘Herri gogoa’ fue presentada ante sus militantes en la clausura del IV Congreso de la formación, con un fuerte acento en la renovación del proyecto nacional vasco y la actualización del independentismo de izquierda. Según informó la propia Sortu, Xabi Iraola, elegido como nuevo coordinador general durante la Asamblea Nacional celebrada en el recinto ferial Ficoba de Irun (Gipuzkoa), anunció que la prioridad del partido pasa por construir las bases del Estado vasco, reconectar el sentido transformador de la política e impulsar una sociedad socialista. Este relevo marca el fin del mandato de ocho años de Arkaitz Rodríguez como secretario general, quien cedió el testigo tras destacar los avances logrados en la consolidación de la nueva estrategia abertzale.

De acuerdo con lo publicado por Sortu, Iraola expresó, al iniciar su labor como coordinador general, su agradecimiento a la militancia y dedicó un mensaje especial a los presos, exiliados y deportados políticos vascos y a sus familias. Durante su intervención, el nuevo líder vinculó la lucha por la liberación nacional a movimientos sociales como el feminismo y el antirracismo, considerando esencial construir una civilización justa que transforme radicalmente el sistema político y económico vigente. El cambio de liderazgo coincidió con una convocatoria significativa: Iraola afirmó que el potencial transformador de la sociedad vasca se hará visible durante la huelga general programada para el 17 de marzo.

En el recuento de su gestión, Rodríguez subrayó el camino recorrido por la izquierda abertzale: señaló la consolidación de un cambio en la estrategia política del partido, el avance en la resolución de la cuestión de los presos, el fortalecimiento de EH Bildu y EH Bai como referentes electorales y la creación de condiciones que permitan un salto en la senda hacia la soberanía nacional. Según consignó Sortu, estas transformaciones buscaron llevar el proceso de liberación nacional a un “momento clave” bajo un entorno político que el partido califica como complejo, pero también lleno de oportunidades para nuevas articulaciones sociales.

La hoja de ruta ‘Herri gogoa’ establece desafíos claros: reformar el proyecto nacional vasco para responder a retos generacionales, revitalizar el sentido transformador de la política ante el crecimiento de posiciones antipolíticas y de extrema derecha, y avanzar en la construcción de bases para un futuro Estado vasco. Sortu, integrada en la coalición EH Bildu, definió fortalecer también a EH Bai como herramientas fundamentales para la acción política y social del independentismo vasco de izquierda, según indicó el propio Iraola en la cita recogida por Sortu.

En su discurso, Iraola identificó la necesidad de renovar el compromiso antifascista en Euskadi, advirtiendo sobre la presencia de discursos y actitudes “reaccionarias” también en el ámbito local. Además, apeló a las nuevas generaciones a participar activamente en la actualización del proyecto de la izquierda abertzale, enfatizando la importancia de recorrer un camino propio, manteniendo siempre las raíces históricas del movimiento, pero con el objetivo de reformarlo y proyectarlo hacia el futuro.

El acto de clausura del congreso contó con la presencia de delegaciones políticas internacionales procedentes de regiones como Palestina, Venezuela, Cuba, Uruguay, Colombia, Kurdistán, Irlanda, Córcega, Cataluña y Galicia, informó Sortu. Estas delegaciones, según detalló la formación vasca, reforzaron el carácter internacionalista del mensaje presentado y subrayaron la conexión entre procesos de liberación de distintos pueblos. La asistencia de 580 militantes, según cifras del partido, reflejó el respaldo interno al cambio de liderazgo y a la nueva agenda política definida en la Asamblea Nacional.

Durante el evento, Iraola insistió en que el reto de la actual dirección es responder tanto a cambios generacionales como a los nuevos contextos políticos, manteniendo como eje la actualización del ideario independentista e integrando las luchas sociales actuales. La apuesta por EH Bildu y EH Bai se interpreta como una estrategia de fortalecimiento de las alianzas internas del nacionalismo vasco para consolidar la base política necesaria de cara a futuros desafíos en el marco de la política vasca.

A lo largo de la asamblea y en el acto de clausura, se hizo constante referencia a la importancia del sentido colectivo, los vínculos sociales y la reafirmación de las luchas históricas que han marcado la trayectoria de la izquierda abertzale. Según señaló Sortu, la dirección entrante comprometió su trabajo en la profundización de estos principios bajo el lema de ‘voluntad del pueblo’, reafirmando el papel de la militancia y la conexión con los movimientos internacionales afines a los procesos de liberación.