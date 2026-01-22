Espana agencias

¿Por qué no cumplo mis propósitos para año nuevo? La psicología tiene la respuesta

Guardar

Javier Rodrigo

Pamplona, 22 ene (EFE).- Cuando el mes de enero ya está bien avanzado, los propósitos que nos hicimos para el nuevo año, convencidos de nuestra fuerza de voluntad inquebrantable, comienzan a flaquear cuando no a disiparse sin dejar rastro. ¿Por qué no consigo cumplir mi propósito de dejar de fumar, de ir al gimnasio o de ahorrar algo de dinero? La psicología tiene la respuesta.

No es tanto por falta de voluntad como por falta de planificación, ha explicado en una entrevista con EFE la profesora de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra, Leyre San Martín.

Cada inicio de año, ha afirmado la psicóloga, "existe una tendencia universal a plantearnos nuevos propósitos. Las personas necesitamos rituales de transición que nos ayuden a ordenar nuestra experiencia, a abrir nuevos ciclos y cerrar otros".

La psicóloga considera que los propósitos pueden entenderse como "una conversación entre el yo actual y el yo ideal" y de esta forma "por sí mismos son beneficiosos, es decir, nos ayudan a alcanzar eso que queremos llegar a ser, pero cuestan, y hay veces que llegar hasta ahí no es fácil".

"Empezamos el nuevo año con un pico de motivación, pero la motivación va bajando. Es natural", ha enfatizado.

Entonces, ¿qué hago mal? Para San Martín, más que falta de voluntad es un problema de falta de planificación. Según ha destacado, una de las principales causas de abandono es que "tendemos a hacer propósitos pretenciosos, poco realistas y muy abstractos".

El truco estaría en pensar bien qué propósitos queremos alcanzar este año, seleccionarlos y ordenarlos por su importancia. "Esto nos va ayudar, en momentos en los que quizá tengamos más dificultades o no tengamos tanta motivación, a saber dónde poner la poca energía que tenemos", ha comentado.

Y cuanto más específicos seamos, mejor. Es decir, no nos planteemos "ahorrar algo", sino, por ejemplo, ahorrar 50 euros al mes. Estos propósitos concretos, ha subrayado, "nos van a ayudar a medir el progreso, a ver si lo estamos consiguiendo durante el proceso, a motivarnos más porque podemos tener muestras objetivas de que lo estamos logrando".

También ayuda no copiar los propósitos de otros o asumir los "típicos", sino plantearnos los que encajen con nuestras metas y valores personales.

Aunque cada maestrillo tiene su librillo, ha recalcado San Martín, contar a los demás cuál es nuestro propósito suele funcionar: "Hacer partícipes y hacer testigos a las personas de nuestro entorno de que nos hemos comprometido a eso nos puede ayudar en aquellos momentos en los que estamos flaqueando un poco más".

Tampoco es mala idea ponernos incentivos, pequeños premios en lo que debemos considerar como un camino que puede ser enriquecedor. Para San Martín, "tenemos que ver esos propósitos como un proceso de aprendizaje, de desarrollo de otras habilidades, otras aptitudes que quizás no sabíamos que tenemos".

"Hay que ver ese propósito, esa meta, como un camino para conocernos más, para desarrollar partes de nosotros que quizá teníamos más escondidas", ha aseverado.

Si a pesar de todo no logramos alcanzar el objetivo, ha puntualizado la psicóloga, hay que saber interpretar la situación y ver "si es un fracaso de verdad o es una interpretación nuestra de abandono, de autoexigencia, de exceso de culpa, que nos paraliza y no nos permite seguir avanzando".

Y un último consejo: los propósitos para año nuevo también pueden estar orientados a los demás, como socializar más o apoyar a una ONG. "Por supuesto, somos personas sociales y el compartir y el dar a los demás también nos hace ser mejores", ha declarado San Martín. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Puente afirma que le "cuesta creer" que el origen del accidente de Adamuz esté en el Iryo

Infobae

Ubisoft se hunde en bolsa más del 30 % por la anulación de 6 juegos y su reorganización

Infobae

Alemania asegura que nada detendrá la firma del acuerdo entre la UE y el Mercosur

Infobae

Semaf pide informe exhaustivo que garantice la seguridad de Rodalies antes de reanudarlas

Infobae

La película 'Aída y vuelta' incluye un capítulo de la serie "de regalo" para ver en casa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rusia aumenta la presencia de

Rusia aumenta la presencia de sus buques en el Estrecho de Gibraltar ante la impotencia española: “Es un paso internacional”

ADIF, con 13.429 empleados, tiene que contratar a una empresa privada para sacar los visados del personal que va a Arabia Saudí a trabajar en el AVE

Prisión provisional sin fianza para el entrenador de fútbol base de Badajoz acusado de captar menores con fines pornográficos

¿Hacia dónde va el caso Julio Iglesias? Las dos denunciantes aseguran que “seguirán luchando”

El Gobierno de Ayuso adjudica la unidad del dolor del hospital público de Vallecas a una congregación religiosa porque su centro es el más cercano en coche

ECONOMÍA

Controlador aéreo: las oposiciones mejor

Controlador aéreo: las oposiciones mejor pagadas y cómo llegar a ellas

El gasto en mantenimiento de la red ferroviaria aumenta un 60% en ocho años y los accidentes graves caen un 10%

Números ganadores del Super Once del 23 enero

La energía solar en los tejados podría cubrir el 40% de la demanda eléctrica de la Unión Europea

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Carles Coll, el nadador que

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga