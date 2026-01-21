Japón reactiva la mayor central nuclear del mundo quince años después de Fukushima

Tokio, 21 ene (EFECOM).- La compañía eléctrica japonesa TEPCO reactivó este miércoles la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa (KK), la mayor del mundo por capacidad, quince años después de la clausura de la planta en 2011 a raíz del accidente de Fukushima, gestionada por la misma empresa.
TEPCO puso en funcionamiento el reactor número 6 de la central, uno de los dos que cuentan con la aprobación de las autoridades para volver a funcionar, afirmó la agencia de noticias japonesa Kyodo.
La reactivación llega con un día de retraso debido a la detección de un fallo en una alarma, que no sonó durante una prueba para retirar las barras de control del reactor. EFECOM
