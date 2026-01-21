Espana agencias

Japón reactiva la mayor central nuclear del mundo quince años después de Fukushima

Guardar

Tokio, 21 ene (EFECOM).- La compañía eléctrica japonesa TEPCO reactivó este miércoles la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa (KK), la mayor del mundo por capacidad, quince años después de la clausura de la planta en 2011 a raíz del accidente de Fukushima, gestionada por la misma empresa.

TEPCO puso en funcionamiento el reactor número 6 de la central, uno de los dos que cuentan con la aprobación de las autoridades para volver a funcionar, afirmó la agencia de noticias japonesa Kyodo.

La reactivación llega con un día de retraso debido a la detección de un fallo en una alarma, que no sonó durante una prueba para retirar las barras de control del reactor. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Exdirectivo de Acciona se acoge a su derecho a no declarar en el Parlamento de Navarra

Infobae

Los Mossos ya investigan en la zona cero del accidente del tren para determinar las causas

Infobae

Comuns exige que la prioridad en infraestructuras sea el tren, tras "años de desinversión"

Infobae

Regresa la nieve al país desde cotas muy bajas por la borrasca Ingrid, desde el viernes

Infobae

El Elche prepara la visita al Levante con las bajas de Álvaro Núñez, Bigas, John y Fort

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Rodalies, en directo: el servicio ferroviario permanece suspendido en toda Cataluña

Los cinco primeros vagones del Iryo accidentado en Adamuz y los dos trenes anteriores tienen marcas del trozo de vía roto

Adif vuelve a limitar la velocidad a 160 km/h en un tramo de la línea de tren Madrid-Barcelona una hora después de levantar la restricción

Cristina Pastor Recover, la jueza que estrena su plaza fija asumiendo la investigación del descarrilamiento de los dos trenes en Adamuz

Un hijo desheredado por su padre por falta de relación consigue recibir la legítima: no se pudo demostrar que la distancia entre ambos fuese su culpa

ECONOMÍA

Cómo saber si el oro

Cómo saber si el oro que compras es real: métodos caseros para protegerte de los fraudes

Vivienda asegura que hay suelo urbanizable para construir medio millón de inmuebles ante el déficit en el mercado

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 21 enero

Juanma Lorente, abogado: “El permiso de cuatro días por fuerza mayor que tienes en el trabajo se puede disfrutar por horas”

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco