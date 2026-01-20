Espana agencias

Suspendida la circulación ferroviaria en la red de Rodalies tras los descarrilamientos

Barcelona, 20 ene (EFE).- Adif ha suspendido la circulación ferroviaria en toda la red de Rodalies de Cataluña después del descarrilamiento de dos trenes, en uno de los cuales se ha registrado un muerto y quince heridos.

Adif ha informado de la suspensión de la circulación de los trenes de Rodalies "debido a los efectos causados por el temporal" en la infraestructura ferroviaria y de que el restablecimiento del servicio se producirá "una vez finalice el reconocimiento de la infraestructura".

El maquinista del tren de Rodalies que esta noche ha chocado contra un muro de contención que ha caído a la vía entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) ha fallecido, mientras que otras quince personas han resultado heridas, han informado a EFE fuentes conocedoras del suceso.

El accidente se ha producido en una jornada de fuertes lluvias en toda Cataluña, cuando un muro de contención se ha desprendido y ha caído sobre la vía férrea, por donde en ese momento circulaba un tren de la línea 4 de Rodalies con 37 pasajeros.

Este martes por la noche se ha producido un segundo incidente ferroviario en Cataluña: un tren ha descarrilado por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía como consecuencia también del temporal.

Este accidente se ha registrado en la línea R1 de Rodalies, entre Maçanet Massanes y Tordera (Barcelona). En el tren accidentado, según fuentes de Adif, viajaban diez pasajeros y no se ha registrado ningún herido. EFE

