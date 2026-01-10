Espana agencias

El Racing consigue la cesión de Manex Lozano, canterano del Athletic Club

Santander, 10 ene (EFE).- Racing de Santander y Athletic Club de Bilbao han acordado la cesión del delantero Manex Lozano al conjunto verdiblanco hasta el 30 de junio de 2026, un jugador que llega para sumar efectivos a la delantera de los cántabros tras las salidas en este mercado invernal de Jeremy y Yeray.

Lozano se suma al fichaje anunciado este viernes por el Racing de Santander, el internacional georgiano Giorgi Guliashvili, procedente del FK Sarajevo y que se ha comprometido con el club santanderino hasta junio de 2029.

Ambos futbolistas completarán la delantera racinguista junto con Juan Carlos Arana y Asier Villalibre, ambos actualmente lesionados.

El futbolista ha disputado este curso 14 partidos con el Club Deportivo Basconia, filial rojiblanco, en Segunda Federación y seis con el equipo juvenil del Athletic en la UEFA Youth League, con el que ha marcado el mismo número de goles.

Manex Lozano Carmona nació en Pamplona (Navarra) el 23 de febrero de 2007 y llegó a Lezama en 2023 procedente del Oberena. El ariete, que mide 1,91 y pesa 75 kilos, jugó la pasada campaña 33 encuentros con el juvenil del Athletic en División de Honor en los que anotó 23 tantos. El delantero navarro, además, es internacional Sub-19 con España. EFE

Guardia Civil y servicios de

Rafael Alonso, experto en recursos

A qué hora y dónde

