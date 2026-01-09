Espana agencias

Plataforma busca respaldo político para impugnar la composición del comité de transporte

Madrid, 9 ene (EFECOM).- Plataforma Nacional para la defensa del sector del transporte, que representa a autónomos y pequeñas empresas, ha iniciado una ronda de reuniones con distintos grupos parlamentarios para respaldar su recurso contra los resultados de la composición del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) para el período 2026–2029.

La organización, que protagonizó un paro del transporte en marzo de 2022 que puso en vilo a España durante dos semanas, ya ha tenido un primer encuentro con Vox y prevé seguir con el resto de partidos para pedir su implicación directa y poder derogar el proceso de elección del CNTC, que la ha dejado excluida de este órgano de representación del sector.

La asociación ha vuelto a señalar este viernes en un comunicado que este proceso fue "opaco, arbitrario, con nula motivación en general que debería perseguir y que vulneró los derechos fundamentales" de los autónomos y las empresas a las que representa.

"Los responsables políticos deben intervenir ante este problema para evitar judicializar una situación que podría paralizar la toma de acuerdos por una evidente ilegitimidad de representación", ha agregado la Plataforma.

El CNTC es el órgano que sirve de interlocutor social del sector del transporte de mercancías y viajeros por carretera a la hora de negociar con la Administración.

Sin embargo, la Plataforma ha quedado excluida puesto que no han superado los controles de verificación, pero, en su opinión, si no se hubiesen cambiado las "reglas del juego" en el proceso de selección, estaría dentro del comité.

Actualmente, el voto está condicionado al número de camiones que tenga una empresa, por lo que, por ejemplo, una compañía con 100 camiones, siendo solo una, influye más que 50 pequeñas empresas de transporte. EFECOM

