Comienza a rodar el balón y 26 encuentros llenarán de fútbol la pretemporada en Sudamérica

Montevideo, 9 ene (EFE).- La Serie Río de la Plata, los Clásicos Sudamericanos y la Serie Colombia llenarán de fútbol la pretemporada con 26 encuentros entre equipos de seis países que se enfrentarán en distintas ciudades del continente, principalmente en Montevideo.

Con cambios en los calendarios originalmente presentados, los mencionados certámenes tendrán fútbol desde este sábado y hasta el 23 de enero.

El Parque Alfredo Víctor Viera de la capital uruguaya abrirá el 10 de enero la Serie Río de la Plata con el duelo entre el argentino Independiente y el peruano Alianza Lima.

Ambos equipos ya se encuentran en Montevideo, a donde el primero llegó reforzado por el centrocampista Ignacio Malcorra y el segundo por el atacante Federico Girotti.

La mencionada serie tendrá otros 17 encuentros que disputarán junto a esos equipos los argentinos Atlético Tucumán, Huracán, San Lorenzo, Unión de Santa Fe y Colón, así como también los paraguayos Olimpia y Cerro Porteño.

Además, estarán los chilenos Colo Colo, Everton, Universidad de Concepción y Deportes Concepción y el peruano Alianza Lima.

En tanto, los conjuntos locales serán Peñarol, Progreso, Cerro Largo, Montevideo Wanderers, Defensor Sporting, Racing, Miramar Misiones, Paysandú y Montevideo City Torque.

Algunos de los encuentros más destacados serán Huracán-Cerro Porteño, Olimpia-Colo Colo y San Lorenzo-Cerro Porteño.

En tanto, los Clásicos Sudamericanos serán cuatro y se jugarán tanto en Uruguay como en Argentina.

El 11 de enero, el argentino River Plate se enfrentará al colombiano Millonarios en Montevideo, mientras que el 14 de enero Boca Juniors se enfrentará al mismo equipo en Buenos Aires.

El 17 de enero, Peñarol recibirá a River Plate en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado -cercano a la ciudad de Punta del Este- y el 18 de enero se disputará en la ciudad argentina de San Nicolás (provincia de Buenos Aires) el duelo Boca Juniors-Olimpia.

Finalmente, la Serie Colombia tendrá otros cuatro partidos: el 10 de enero se medirán en Cali Deportivo Cali y Once Caldas, al tiempo que el 13 de enero jugarán en esa misma ciudad América de Cali y Once Caldas.

El 14 de enero, Cúcuta Deportivo enfrentará a San Lorenzo y el 16 de enero a Huracán, ambmas veces en Montevideo. EFE

