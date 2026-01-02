Policía finlandesa avanza en investigación del buque sospechoso de dañar cable submarino

Helsinki, 2 ene (EFECOM).- La Policía finlandesa señaló este viernes en un comunicado que se han producido avances en la investigación del buque Fitburg, de bandera de San Vicente y Granadinas, sospechoso de dañar con su ancla un cable de comunicaciones submarino entre Finlandia y Estonia.

Las pesquisas policiales se centraron este viernes en el interrogatorio de los catorce tripulantes del carguero y en la inspección pericial del fondo marino en la zona donde se produjo la avería del cable, en cooperación con la Guardia Costera y las Fuerzas Armadas del país nórdico.

"Los interrogatorios han aclarado el curso de los acontecimientos y los diferentes roles de los miembros de la tripulación. Los interrogatorios continúan", dijo en el comunicado Risto Lohi, inspector jefe de la Oficina Nacional de Investigación de Finlandia (KRP).

Para la inspección del fondo marino, los investigadores están utilizando diverso equipo subacuático, incluidos robots sumergibles, sonares de barrido lateral y ecosondas multihaz.

La KRP ha creado un equipo conjunto de investigación con las autoridades de Estonia para facilitar una cooperación fluida, ya que la ruptura del cable, que conecta Helsinki con Tallín -la capital estonia-, se produjo en la zona económica exclusiva del país báltico.

Mientras avanzan las investigaciones, la Agencia de Transporte y Comunicaciones (Traficom) realizó además una inspección técnica del estado del buque, sin encontrar deficiencias importantes que pudieran poner en peligro la seguridad en la navegación.

"El buque se encuentra en condiciones normales para su edad. Durante la inspección, probamos el equipo y verificamos el estado y la conformidad de las instalaciones, equipos, accesorios y sistemas del buque", dijo en el comunicado Sanna Sonninen, directora de Asuntos Marítimos de Traficom.

El carguero Fitburg se encuentra amarrado en el puerto de Kantvik (a unos 30 kilómetros al oeste de Helsinki), adonde fue trasladado tras ser interceptado por la Guardia Costera finlandesa como sospechoso de la rotura de un cable submarino el pasado miércoles.

La Policía del país nórdico ha restringido temporalmente el acceso a este puerto a personas ajenas y ha establecido una zona de exclusión aérea en la zona mientras continúen las labores de investigación.

Las autoridades finlandesas atribuyen preliminarmente a la tripulación del buque un presunto delito grave de sabotaje, otro de intento de sabotaje y un tercero de interferencia agravada en las telecomunicaciones.

Dos miembros de la tripulación se encuentran arrestados y a otros dos marinos del barco se le ha prohibido salir del país nórdico hasta nuevo aviso, aunque de momento no ha trascendido su nacionalidad ni su rango.

La tripulación del buque, que transportaba acero desde la ciudad rusa de San Petersburgo al puerto isrelí de Haifa, está formada por catorce marinos de Rusia, Georgia, Azerbayán y Kazajistán.

Finlandia ha sufrido desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022 varios incidentes en los que resultaron dañadas infraestructuras submarinas críticas en extrañas circunstancias, algo que Helsinki atribuye a ataques híbridos orquestados por Moscú. EFE