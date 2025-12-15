BEI y BBVA movilizan 1.300 millones para construir vivienda sostenible y apoyar a pymes

Madrid, 15 dic (EFECOM).- El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha participado en dos operaciones de titulización del BBVA con una inversión de 714 millones de euros, lo que permitirá al banco español movilizar aproximadamente 1.300 millones de euros para construir vivienda sostenible y apoyar a las pymes en España.

Según ha informado este lunes el BBVA, la primera de las operaciones es una titulización de una cartera de préstamos de aproximadamente 1.100 millones de euros de financiación para necesidades de liquidez e inversiones de empresas.

Esta financiación se espera que tenga impacto principalmente en empresas que operan en regiones de cohesión, donde la renta per cápita es inferior a la media de la UE.

También proporciona financiación a emprendedores, especialmente a los que estén iniciando nuevos proyectos o en las primeras etapas de crecimiento de su empresa.

La segunda operación consiste en la titulización sintética de una cartera de préstamos hipotecarios para la creación por parte del BBVA de una cartera de aproximadamente 230 millones de euros de hipotecas 100 % verdes destinadas a particulares y promotores inmobiliarios para financiar proyectos de eficiencia energética y la construcción de edificios de emisiones próximas a cero en España.

El objetivo es mejorar el acceso a la financiación para hacer inversiones relacionadas con la acción por el clima.

Las líneas de financiación permitirán a pymes y a empresas de mediana capitalización (midcaps) españolas desarrollar proyectos residenciales asequibles y con estándares de sostenibilidad.

También permitirán aumentar la oferta de financiación para facilitar inversiones que refuercen su competitividad, consoliden su crecimiento y generen empleo.

La directora ejecutiva del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), perteneciente al Grupo BEI, Marjut Falkstedt, ha indicado que estas dos operaciones son un ejemplo de cómo la actividad de titulización puede movilizar recursos de inversores privados y reforzar la Unión del Ahorro y la Inversión.

La inversión del Grupo BEI en la primera titulización de una cartera de préstamos a consumidores para destinarla a financiación de empresas y emprendedores es de 600 millones de euros en el tramo sénior (una adquisición de bonos de titulización del BEI de 400 millones y una garantía bilateral del FEI a ING por 200 millones de euros).

En la titulización sintética de una cartera de préstamos hipotecarios, el FEI cubre las pérdidas del tramo 'upper mezzanine' (financiación híbrida que combina deuda y capital propio) de aproximadamente 114 millones de euros y parte de ese riesgo está contra-garantizado por el BEI (para un reparto del riesgo de 85 millones en el BEI y 29,5 millones en el FEI).

En esta estructura, inversores privados cubren las pérdidas del tramo 'lower mezzanine' y BBVA retiene los tramos júnior y sénior.

Así, se promueve la colaboración de inversores privados y públicos en el mercado de titulizaciones, fomentando la integración de mercados y la Unión de Ahorro e Inversión. EFECOM