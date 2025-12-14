Espana agencias

El poeta canario Pedro Flores gana el V Premio de Poesía San Juan de la Cruz

Ávila, 14 dic (EFE).-El poeta canario Pedro Flores ha ganado la quinta edición del Premio de Poesía San Juan de la Cruz, convocado por el Ayuntamiento de Fontiveros (Ávila) y la Academia de Juglares de esta localidad natal de San Juan de la Cruz.

Según ha informado en nota de prensa el Consistorio de la localidad natal del místico fontivereño, Flores ha resultado ganador con el libro titulado "Cómo si hubiera muerto una niña", imponiéndose entre los 210 trabajos presentados, en un galardón dotado con 4.000 euros y la edición del libro en una editorial de distribución nacional.

El galardón ha sido concedido por unanimidad de los miembros de un jurado integrado por los poetas José María Muñoz Quirós, presidente de la Academia de Juglares de Fontiveros, y por los Juglares Antonio Colinas, Carlos Aganzo, Amalia Iglesias y José Pulido, que actuó como secretario.

El alcalde del municipio de Fontiveros (716 habitantes), David Sánchez Tenrero, ha ejercido como presidente honorífico.

El regidor ha valorado el "atrevido humanismo" de un libro "lleno da hallazgos formales" y con "una inocencia lírica en la que confluyen, lo sencillo con lo surrealista e irracional".

"Mira el poeta hacia lo cotidiano, a la vez que hay una continua reflexión sobre la vida y la poesía", ha comentado Sánchez Tenrero, quien considera que el autor premiado "trata temas clásicos con una mirada nueva, estableciendo un diálogo con el poeta Carlos Sahagún, que utiliza como leit-motiv y lo trasciende".

Desde su punto de vista, se trata de un libro "original, no previsible y lejos de lo típico en su tratamiento de los temas universales de la poesía".

Al premio se han presentado trabajos procedentes de toda España, América y hasta Oceanía y, dentro de la variada temática, hay "una presencia muy notable" de libros sobre el mundo y el paisaje de Castilla, sobre la memoria y la reflexión de la naturaleza.

El jurado ha valorado el "compromiso" de los autores con el premio al que concurrían con trabajos en soporte de papel, lo que "exige más esfuerzo que la vía digital".EFE

