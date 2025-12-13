Espana agencias

6-0. Suárez, pichichi en Portugal tras un doblete en la victoria del Sporting contra AVS

Guardar

Lisboa, 13 dic (EFE).- El delantero colombiano Luis Suárez se convirtió este sábado en pichichi de la Liga Portugal, donde lleva marcados 11 goles en lo que va de temporada, tras hacer un doblete en la victoria del Sporting contra el AVS (6-0), a la que también contribuyó su compañero uruguayo Maxi Araújo con dos tantos.

El Sporting solo necesitó cinco minutos durante la primera parte para ponerse por delante. Suarez abrió el marcador en el minuto 32' con un remate con el pie derecho que rebotó en el cuerpo de su compatriota del AVS Cristian Devenish, tras un pase de Ricardo Mangas.

Tres minutos más tarde, Araújo anotó el segundo tanto, después de un asistencia de Vagiannidis quien tras avanzar por la banda derecha disparó al centro, donde apareció el exjugador del Toluca en pleno corazón del área.

El Sporting amplió su ventaja en el 37', después de que Kochorashvili sirviera de cabeza a Geny Catamo, que marcó el tercer gol de la noche.

Pese a tener el encuentro sentenciado, la lluvia de goles del equipo de Lisboa frente al colista no cesó en la segunda parte.

De hecho, al poco de regresar al campo tras el intervalo, Araújo apuntó la diana del doblete en el 47' al recibir un pase raso de Vagiannidis desde la derecha que no dudó en aprovechar.

En el minuto 53, Suárez marcó el gol que lo convirtió en pichichi de la Liga Portugal, después de un saque de esquina de Trincão, que Matheus Reis desvió al primer palo para que después Suárez rematara poniendo el marcador 5-0.

De esta forma, el exjugador del Zaragoza se pone como máximo goleador del torneo luso por delante del griego Pavlidis, del Benfica, y del brasileño Clayton, del Rio Ave, ambos con diez goles.

El sexto gol de la noche llegó en el tiempo de descuento, gracias a Geny, que anotó el tanto del doblete con un remate raso a puerta.

Con este triunfo, los verdiblancos suman 35 puntos y siguen segundos en la tabla provisional, por detrás del Oporto, con 37 puntos, y por delante del Benfica, con 29, que se enfrentarán el lunes al Estrela da Amadora y mañana al Moreirense, respectivamente. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Manolo: "Que el aficionado del Espanyol disfrute, porque habrá momentos malos"

Infobae

Díaz, sobre los árbitros: "Si digo lo que pienso nos va a costar dinero a mi y al club"

Infobae

Bordalás: "No hay ningún equipo en Primera División que tenga cinco fichas libres"

Infobae

'Los domingos' y 'Anatomía de un instante' triunfan en los Forqué, antesala de los Goya

Infobae

Hidalgo: "El mejor jugador del partido ha sido su portero"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La batalla legal por las

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

El juez deja en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos en el caso de blanqueo de capitales de Plus Ultra

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 13 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

La paradoja del SMI: la subida del salario mínimo deja a cada vez más trabajadores cualificados en el rango de los que menos ganan

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas