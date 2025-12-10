O’Rilley y Haaland remontan el gol de Rodrygo antes del descanso (1-2)

Madrid, 10 dic (EFE).- El Manchester City se impone al descanso en el Bernabéu (1-2) tras remontar, gracias a los goles del inglés Nico O’Rilley en el minuto 35 y del noruego Erling Haaland en el 43, de penalti, el tanto inicial del brasileño Rodrygo Goes, en el 28, rompiendo una racha de 32 partidos sin anotar en partido oficial con el Real Madrid.

El penalti a favor del Manchester City lo señaló el árbitro francés Clément Turpin tras revisar en el monitor un agarrón del alemán Antonio Rüdiger dentro del área a Haaland. EFE