Casi la mitad de las hipotecas que se solicitan en España son para una segunda vivienda

Madrid, 27 nov (EFECOM).- Casi la mitad, un 47 %, de las hipotecas que se solicitan en España tienen como objetivo la adquisición de una segunda vivienda, según el primer estudio sintético realizado por la asociación de consumidores Asufin con motivo de su VII Congreso Anual que se celebra este jueves.

El estudio indica que la inversión es el principal motivo -en un 65 %- para contratar un préstamo hipotecario, y ello pese a que la cuota media que pagan los hipotecados representa el 35 % del salario, porcentaje que se dispara al 58 % entre los más jóvenes.

Por lo que respecta a la vivienda nueva que se aporta al mercado, sólo alcanza un 15 % del total, de modo que de las prácticamente 48.000 transacciones de vivienda que registra el Instituto Nacional de Estadística (INE), los visados de nueva construcción aprobados ascienden a algo más de 7.500.

Asufin analiza también el coste de las hipotecas, que de media se sitúa en el 3,12 %; las de tipo fijo son más económicas -con un tipo de interés medio del 2,87 %-, en tanto que las variables ofrecen un tipo medio del 3,38 %, según los datos recopilados de 28 ofertas de once de las principales entidades financieras que operan en España.

La compra de vivienda por extranjeros representa el 14 % del total, con notables diferencias según los territorios, ya que en Canarias y Baleares se eleva al 30 %; en la Comunidad Valenciana al 28 %, y en Murcia, al 22 %.

En cinco comunidades autónomas -Castilla y León, Cantabria, País Vasco, Galicia y Extremadura- este porcentaje no supera el 4 %, con esta última (1,58 %) en última posición. EFECOM

