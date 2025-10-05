Espana agencias

Marlaska asegura que el Gobierno trata de evitar "cualquier sesgo de género" en materia de condecoraciones

Por Newsroom Infobae

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que desde el Ejecutivo tienen "una preocupación máxima para evitar cualquier sesgo de género" en cualquiera de sus políticas, "también en materia de condecoraciones".

Así lo ha manifestado a preguntas de los medios sobre la denuncia desvelada por El Digital de Cuenca sobre un posible caso de discriminación de una mujer en un acto de entrega de reconocimientos de la Policía Nacional de Cuenca en 2024, durante el acto de la parada militar de la Guardia Civil con motivo de la Virgen del Pilar.

Aprovechando este marco, el ministro de Interior ha ensalzado que "se ha podido ver que se han reconocido a mujeres con una trayectoria profesional encomiable recibiendo la máxima condecoración de la Guardia Civil".

El presunto caso denunciado por El Digital de Cuenca se refiere a una entrega de condecoraciones por una intervención de octubre de 2024, en la que dos agentes masculinos resultaron distinguidos con la Medalla al Mérito Policial con distintivo rojo, pero quedó fuera otra compañera que participó en ese operativo y que ha recurrido a los tribunales esta decisión.

