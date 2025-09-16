Temas del día de EFE Economía del miércoles 17 de septiembre de 2025

CRISIS VIVIENDA

Madrid - El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana da a conocer este miércoles los precios de vivienda del segundo trimestre de año, que ya en el primero mostraban una subida del 4,3% hasta los 1.865,8 euros/m2, el importe más elevado desde finales de 2009.

REDES ELÉCTRICAS

Madrid - La patronal eléctrica Aelec expone este miércoles su opinión sobre los retos que afronta la red eléctrica nacional, que a su juicio está saturada, no puede atendar el rápido crecimiento de la demanda industrial y de centros de datos y requiere de inversiones multimillonarias.

RESERVA FEDERAL

Washington - La Reserva Federal de Estados Unidos decide este miércoles si altera sus tipos de interés que actualmente se sitúan en un rango del 4,25 al 4,5 %, en un entorno en el que la Casa Blanca presiona en favor de un descenso y los inversores casi dan por descontado que habrá un recorte de 25 puntos básicos.

- El Banco Central brasileño decide si mantiene o altera la tasa básica de intereses de la mayor economía latinoamericana.

COMERCIO MUNDIAL

Ginebra - La Organización Mundial del Comercio (OMC) presenta este miércoles su Informe Mundial 2025, enfocado en cómo aprovechar la inteligencia artificial para el comercio inclusivo y el crecimiento económico.

ARGENTINA PIB

Buenos Aires - Argentina difunde este miércoles los datos del producto interno bruto (PIB) del segundo trimestre de 2025, tras haber registrado en el primer trimestre del año un crecimiento del 0,8 % respecto al anterior y encadenado así tres trimestres consecutivos de crecimiento.

EEUU TECNOLOGÍA

Nueva York - Meta celebra este miércoles su conferencia de desarrolladores, Meta Connect, donde el director ejecutivo del gigante tecnológico, Mark Zuckerberg, presentará las últimas novedades de la empresa, tanto de software como de hardware.

AGENDA INFORMATIVA

Madrid.- VIVIENDA PRECIOS.- El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publica la estadística de precios de vivienda del segundo trimestre de 2025. (Texto)

Madrid.- CARBURANTES PRECIOS.- La Unión Europea (UE) actualiza su Boletín Petrolero, que recoge el precio medio de los carburantes registrado en las gasolineras de toda España durante la última semana.

09:00h.- Madrid.- EJECUCIONES HIPOTECARIAS.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la estadística de ejecuciones hipotecarias del segundo trimestre de 2025. MERCADOS

09:00h.- Madrid.- REGULACIÓN EMPLEO.- El Ministerio de Trabajo publica la estadística de regulación de empleo relativa a julio. (Texto)

09:00h.- Sesión de control en el Congreso:

- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde en la sesión de control al Gobierno a una pregunta de EH Bildu sobre si respalda el acuerdo comercial alcanzado entre la Comisión Europea y EE.UU.

- La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, responde en la sesión de control al Gobierno a una pregunta de VOX sobre en qué se gasta el Gobierno los impuestos de los españoles.

- Montero responde a una pregunta del PP sobre su gestión al frente del Ministerio de Hacienda.

- Montero responde a una pregunta de Podemos sobre cuáles son los planes del Gobierno ante el nuevo curso político.

- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, responde a una pregunta de ERC sobre si considera que las personas trabajadoras se jubilan a una edad justa.

- La portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal, pregunta en la sesión de control del Congreso a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, cómo van los planes del Gobierno para facilitar la descarbonización y las necesidades de suministro eléctrico de la industria.

- El diputado de Sumar Alberto ibáñez pregunta en el pleno del Congreso al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que valoración hace el Gobierno de la temporada turística.

- La diputada del PP Carmen Fúnez pregunta, en el pleno del Congreso, a la vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, cuál es el balance real del trabajo de su ministerio.

09:30h.- Sevilla.- TRANSPORTRE AÉREO.- Vuelo inaugural de Turkish Airlines entre Estambul y Sevilla.

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA DEUDA.- El Banco de España publica el avance mensual de la deuda pública a julio de 2025. (Texto)

10:00h.- Madrid.- FONDO AMIANTO.- La Federación de Asociaciones de Personas Afectadas por el Amianto, CCOO y UGT convocan una rueda de prensa sobre el fondo de compensación por el amianto. Calle Fernández de la Hoz, 12. (Texto)

10:00h.- Madrid.- FRAUDE HIDROCARBUROS.- Prosigue en la Audiencia Nacional el juicio por fraude del IVA de hidrocarburos de Hafesa. Audiencia Nacional, c/Límite s/n, San Fernando de Henares.

10:00h.- Madrid.- CENTROS DATOS.- La empresa Templus Insight Madrid inaugura un centro de datos en Alcalá de Henares (Madrid), a la que asistirá la alcaldesa de la localidad, Judith Piquet. c/ Tales de Mileto, 1. Alcalá de Henares (Madrid). (Texto)

10:00h.- Madrid.- TURISMO EMPLEO.- Turespaña publica la nota de afiliación a la Seguridad Social en la rama turística de agosto.

10:30h.- Madrid.- REDES ELÉCTRICAS.- Aelēc realiza el desayuno informativo ‘Conectando el futuro: redes eléctricas para una España más competitiva’. Sede de Deloitte. Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso.

11:00h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- Vox interpela en el pleno del Congreso a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, sobre cuál es la estrategia que va a adoptar el Gobierno para posibilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes españoles.

11:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN FINANCIERA.- El proyecto Edufinet de educación financiera, promovido por Fundación Unicaja y Unicaja, presenta la séptima edición de su Guía Financiera en un acto en el que también intervendrán el director general de CECA, Antonio Romero, y el gerente de Funcas, Antonio Martín. Salón de actos de CECA (C/ Caballero de Gracia, 28).

11:00h.- Barcelona.- TURISMO HOTELES.- El Gremio de Hoteles de Barcelona hace balance de la temporada de verano. Via Laietana 47. (Texto)

16:30h.- Madrid.- SEGURIDAD AÉREA.- El pleno del Congreso vota el texto remitido por el Senado de proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

18:00h.- Terrassa (Barcelona).- BBVA SABADELL.- Acto informativo de BBVA para informar sobre las ventajas de su opa al Sabadell a los accionistas de este banco en Terrasa. LaFACT-Factoria Cultural de Terrassa.

Europa

Ginebra.- COMERCIO MUNDIAL.- La Organización Mundial del Comercio (OMC) presenta su Informe Mundial 2025, enfocado en el tema de cómo aprovechar la inteligencia artificial para el comercio inclusivo y el crecimiento económico. (Texto)

Londres.- R.UNIDO EEUU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañado por la primera dama, Melania Trump, hace una visita de Estado al Reino Unido del 17 al 18 de septiembre, invitado por el rey Carlos III. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00h.- Londres.- R.UNIDO INFLACIÓN.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga el índice de la inflación interanual británica de agosto. (Texto)

09:00h.- Berlín.- ALEMANIA PRESUPUESTO.- Debate general de segunda y tercera lectura del Presupuesto Federal de Alemania en la Cámara Baja del Parlamento y posterior discurso del canciller, Friedrich Merz.

09:30h.- Fráncfort.- UE BCE.- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, inaugura la décima Conferencia Anual de Investigación, y en la que también participan la presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, Claudia Buch, y el presidente de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), José Manuel Campa.(Hasta el 18 de septiembre)

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA DEUDA.- El Banco de España publica el avance mensual de la deuda pública a julio de 2025.

11:00h.- Bruselas.- UE INFLACIÓN.- La oficina de estadística comunitaria Eurostat publica el índice armonizado de precios de consumo para la UE y la eurozona de agosto.

América

Brasilia.- BRASIL TIPOS.- El Banco Central brasileño decide si mantiene o altera la tasa básica de intereses de la mayor economía latinoamericana. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA PIB.- Argentina difunde este miércoles los datos del producto interno bruto (PIB) del segundo trimestre de 2025. (Texto)

17:30h.- La Habana.- CUBA EEUU.- Presentación del Informe de Cuba en virtud de la Resolución 79/7 de la Asamblea General de la ONU, titulada "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba" (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Washington.- RESERVA FEDERAL.- Concluye la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre política monetaria, y conferencia de prensa de su presidente, Jerome Powell, para explicar si se produce un cambio en las tasas de interés de este país.

Asia

Hong Kong.- HONG KONG ECONOMÍA.- El jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee Ka-chiu, pronuncia este miércoles su discurso anual de política, en el que detallará las medidas del Gobierno para impulsar la recuperación económica de la ciudad y abordará otros asuntos clave de la agenda local.

Yakarta.- INDONESIA PROTESTAS.- Taxistas y repartidores de plataformas 'online' protestan de nuevo en Indonesia para pedir mejoras laborales, en una concentración convocada frente al Parlamento en la que está previsto que participen unos 5.000 trabajadores. (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN COMERCIO.- El Gobierno de Japón publica los datos de la balanza comercial correspondientes al mes precedente. (Texto)

03:30h.- Pekín.- CHINA UE.- La Cámara de Comercio de la Unión Europa presenta su Documento de Posición 2025/2026, con explicaciones de su presidente, Jens Eskelund. (Texto)

