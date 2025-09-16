Espana agencias

PP exige revertir "el caos ferroviario" y pide reprobar a Puente por tercera vez en un año

Por Newsroom Infobae

Madrid, 16 sep (EFECOM).- El PP ha exigido este martes revertir "el caos ferroviario" en el Senado a través de una moción que incluye un plan con ocho medidas para mejorar la red y que, asimismo, pide reprobar al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por tercera vez en un año en la Cámara Alta.

El PP ha rechazado durante el debate una enmienda de Vox para exigir el cese de Puente, mientras se ha garantizado el voto a favor del senador de UPN, el único partido que ha mostrado la dirección de su voto.

La senadora popular María Asunción Mayo ha recriminado que, más allá del "caos ferroviario", el "comportamiento de Puente es indigno e impropio de un ministro", además de censurar la "incapacidad por parte del Ministerio" para dar respuesta a los retrasos sufridos durante el verano.

Mayo ha explicado que la moción incluye exigir al Gobierno restablecer los compromisos de devoluciones de Renfe antes del pasado 31 de junio (cambiaron a partir de julio), así como elaborar un plan de atención urgente a los pasajeros en incidencias extraordinarias.

Asimismo, también solicita la elaboración de un plan de choque extraordinario "para paliar a corto y medio plazo el recurrente caos ferroviario", donde se incluya un cronograma, las medidas provincializadas y su coste.

También pide auditar los sistemas de seguridad del sistema ferroviario, analizar las incidencias de la red, elaborar un plan nacional de resiliencia ferroviaria que incluya protocolos claros ante incidencias, avanzar en la independencia de ADIF y prever con antelación suficiente las actuaciones e inversiones en la red.

Por su parte, el socialista Ramón Morales ha criticado la gestión del PP en las autonomías durante el verano y ha subrayado "el falseamiento de bulos" por parte de los populares, ante "las continuas respuestas ofrecidas" por Puente. EFECOM

