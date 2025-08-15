Yolanda Díaz participa en una marcha por Praia América, en Nigrán (Pontevedra), en apoyo a Palestina

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha participado este viernes en una marcha convocada en Praia América, en Nigrán (Pontevedra), en apoyo a Palestina.

Los participantes en la marcha, convocada por el colectivo 'O Val Miñor apoia a Palestina', han recorrido la playa con banderas palestinas y ropa negra. En fila, ante la mirada de los bañistas en algún caso y aplausos en otros, portaban bultos que simulaban ser bebés.

Antes de participar en la protesta, Díaz ha remarcado que lo que está pasando en Palestina es "absolutamente dramático e insostenible", dado que se asiste ya "a la ocupación plena" de Gaza y "la vulneración directa del derecho internacional".

"Están muriendo y utilizando el hambre como una estrategia de guerra. No se puede soportar lo que estamos viendo y por eso tenemos que salir y hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que haga exactamente lo mismo que está haciendo el Gobierno de España. Hay que parar este genocidio", ha apelado.

La ministra de Trabajo ha defendido "suspender todos los tratados" y "dejar de comerciar" con Israel para combatir lo considera "la economía del genocidio". "Mantener relaciones comerciales con empresas israelíes es fomentar el genocidio en Palestina y, por supuesto, en la UE hay que dejar de comprar armas también a Israel", ha zanjado.