Mazón exige al Gobierno "un paso adelante" en la reconstrucción y que haya coordinación

València, 14 abr (EFE).- El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha exigido este lunes al Gobierno que "dé un paso adelante de una vez" en la reconstrucción tras la dana y que haya "coordinación" entre las Administraciones porque "es fundamental" y, a su juicio, no la hay.

Así lo indica en la carta que ha enviado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que plantea "la necesidad urgente" de que mantengan una reunión para hablar sobre la recuperación tras las inundaciones del pasado 29 de octubre.

Mazón ha respondido así a preguntas de los periodistas sobre la carta a Sánchez antes de mantener un encuentro con el consejero delegado de PowerCo, Andreas Rottmann, para hablar de la gigafactoría de baterías en Sagunto.

"Lo importante es la recuperación y la coordinación con el Gobierno de España. Es fundamental porque no se está produciendo y nosotros ya hemos iniciado nuestro periodo de recuperación", ha señalado.

Mazón ha incidido en que "la Generalitat va al máximo ritmo posible con las ayudas, las obras y las infraestructuras y no tiene sentido que el Gobierno mire hacia otro lado y no hagamos todo lo posible para que esté toda la coordinación".

"Por eso me he dirigido al presidente Sánchez, después de la comparecencia en Cortes del vicepresidente Gan Pampols" sobre el balance de la reconstrucción, ha asegurado.

Según Mazón, "necesitamos que el Gobierno dé un paso adelante de una vez, porque ya son muchos meses y sin esa máxima coordinación que le es exigible a cualquier administración, especialmente al Gobierno de España; nosotros seguimos en el camino de la recuperación".

"La coordinación es el mínimo exigible al Gobierno y por eso ya me he dirigido directamente a Pedro Sánchez, tal y como dije en el momento que dije y después de meses sin tener ningún tipo de interlocución, que yo creo que eso no es de recibo", ha concluido. EFE

(foto)