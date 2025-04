Alguacil: "Me gustaría renovar por el cariño que recibo; fuerza tengo de sobra"

Roma, 22 ene (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, aseguró este miércoles que le gustaría renovar con el club 'txuri-urdin' y que tiene "fuerza de sobra" suficiente para encarar el reto.

"Sólo por los ánimos que he recibido estos años, este verano y durante la temporada, sólo por eso, a mí me gustaría renovar. Pero no quiero ser una carga para la Real. Al respecto, tranquilidad. Jokin Aperribay sabe lo que pienso. Fuerza no me hace falta, la tengo. Y además de sobra", declaró en la rueda de prensa previa al duelo de Liga Europa contra el Lazio, en Roma.

El técnico ensalzó el buen momento de su equipo, aunque advirtió de los peligros de los italianos, líderes de la competición.

"Lo que queremos es seguir así. Lo complicado es mantener esa continuidad. Lo hemos hecho bien y lo tenemos que seguir haciendo. Enfrente tenemos un gran equipo que brilla en Serie A y Europa. Partido bonito en un gran estadio. Veremos si vemos damos una versión buena para, si estamos acertados, poder ganar", apuntó.

El técnico de la Real resaltó "al conjunto" más que a un jugador, ya que "es un equipo que demuestra ser muy valiente a la hora de atacar".

"Jugadores de calidad y mucho nivel. Puedes elegir a cualquiera. Isaksen, Zaccagni, 'Taty', Dia... En transiciones hacen daño, con balón también. Mañana vamos a tener que hacer un gran partido para competir con ellos", añadió.

Y recordó su último partido en el Estadio Olímpico de Roma, del que salió derrotado ante el Roma y con un gran enfado.

"Todos los partidos son diferentes. El Lazio tiene mucho potencial. Todos los italianos defienden muy bien y espero que seamos capaces de generar ocasiones de gol y acertar. Contra los italianos hemos tenido de todo. Algunos recordarán cómo salí de este campo y no lo competimos mal, fueron dos detalles. Esperamos competir y salir contentos", asestó.

Aunque reconoció que la Real ha mejorado mucho y que, pese a la salida de jugadores "con mucha experiencia", la plantilla ha ganado en juventud. "Hay que ver cómo se comporta el equipo en partidos como este. Tengo muchas ganas".

Además, agradeció haber podido descansar un día más después de una semana frenética con 3 partidos.

"Hemos tenido un día para recuperar. Está claro que a Mestalla llegamos muy justos. Algunos como Mikel Oyarzábal o Take Kubo no estaban para poder jugar 90 minutos en condiciones. Ahora hemos descansado y esos jugadores que no jugaron todo el partido pues llegan más frescos", explicó.

Y, en una temporada en la que el equipo está bien físicamente, se opuso a quienes opinan que la Real tiende a caer a principios de año.

"Respeto esas opiniones, pero no lo comparto. Cada partido es diferente. El calendario es diferente. Toco madera, no hemos tenido lesiones graves. No sé qué pasará ahora (...). De lo que se trata es de empezar bien y acabar bien. Unos años no saldrá bien, otros sí", sentenció. EFE

