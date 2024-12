Vidorreta: “Hemos ganado con merecimiento”

La Laguna, 7 dic (EFE).- Txus Vidorreta, entrenador del La Laguna Tenerife, se mostró satisfecho con el resultado de su equipo hoy ante el Lleida y dijo que “hemos ganado con merecimiento”.

“Ha sido un partido duro. El Lleida ha jugado un buen baloncesto y a pesar de que venían con tres derrotas consecutivas han sido fuertes en los aspectos en lo que lo suelen hacerlo bien”, dijo Vidorreta, quien añadió que “sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero hemos trabajado bien, dominando la mayoría de los minutos, pero cometiendo algún error importante en ataque que les permitió correr y estar en partido”.

“Creo que hemos ganado con merecimiento en un partido que se complicó con mi expulsión que fue muy extraña. No lo sé que pasó. La primera técnica fue alucinante y la segunda no tiene ningún sentido, porque además existe la política dentro de la ACB que no se piten dos técnicas seguidas salvo que sea algo fragante”, dijo Vidorreta.

Sobre la polémica con el entrenador del Lleida, Gerardo Encuentra, Vidorreta comentó que Rafa (Villar) pidió disculpa porque el entrenador le ha mandado a escuchar lo que yo le estaba diciendo a mis jugadores cuando se estaba viendo el instan replay. Eso me ha sentado muy mal porque es la primera vez que veo que un entrenador manda a un jugador a escuchar”.

“Me ha ofendido mucho encontrarme con un entrenador enfrente que no tiene respeto por los entrenadores que llevamos tantos años en la Liga”, dijo Vidorreta

JS/asc

