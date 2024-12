Sergio Pellicer: "Nos sientan mejor las botas de barro que los zapatos de ejecutivo"

Málaga, 7 dic (EFE).- El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, ha afirmado este sábado, tras las dos derrotas consecutivas, ante el Levante y Castellón, que les "sientan mejor las botas de barro que los zapatos de ejecutivo", en alusión a no levantar objetivos antes de la vista este domingo del Almería, un rival que "ahora está en forma".

"El entrenador conoce el club y el perfil de los jugadores y es una plantilla que tiene laterales largos y mucho fondo de armario", dijo en rueda de prensa el entrenador castellonense sobre el Almería, y añadió que el técnico del conjunto almeriense, Rubí, "con su gestión lo ha llevado a ser el equipo favorito para el ascenso".

"Está claro que en una competición larga es difícil de superar, pero en un partido tenemos que encontrar sus debilidades, tenemos que ser nosotros mismos, nadie puede dar otra cosa que no sea el máximo. No era normal ni encajar ni meter tan poco. Hace 10 días, después del Racing, había muchísima ilusión y a todos los equipos les pasa, todos tienen este proceso. No podemos pasar de la ilusión a la frustración", argumentó.

"Nuestra capacidad es de esfuerzo y voluntad y podemos ser un equipo bueno. Hay que seguir superando obstáculos y el equipo lo ha demostrado. Tenemos que ser los mejores a nivel de voluntad y trabajo y hemos demostrado que podemos competir contra cualquiera", aseguró. EFE

jrl/agr