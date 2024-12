Vox rehusa celebrar el Día de la Constitución con quien la vulnera los 364 días restantes

Madrid, 6 dic (EFE).- El portavoz adjunto de Vox en el Congreso, Javier Ortega Smith, ha afirmado este viernes que su grupo no puede conmemorar el Día de la Constitución con quienes se dedican a vulnerarla los 364 días restantes del año.

"Nosotros decimos sí a la Constitución y no a la hipocresía de todos aquellos partidos que permanentemente la pisotean", ha dicho Ortega Smith, tras participar en el izado solemne de la bandera de España, único acto en el que asisten hoy los diputados y senadores de Vox por estar organizado exclusivamente por el Estado Mayor de la Defensa.

Ha asegurado que Vox es constitucionalista y, como prueba, ha apuntado que es "el único partido que llevó ante el Tribunal Constitucional la vulneración de derechos fundamentales de (Pedro) Sánchez durante la pandemia".

Preguntado sobre la reforma de la ley de extranjería, ha respondido que es una "auténtica aberración" que el PSOE y el PP pacten el reparto de los menores inmigrantes no acompañados y ha reiterado que hasta que los populares no entiendan que hay que mantener "distancia infinita" con los socialistas no habrá "ningún tipo de pacto ni de Gobierno" con Vox. EFE

