Mrsic: "Creo que hemos cumplido todos los objetivos"

Lugo, 4 dic (EFE).- En su despedida como entrenador del Río Breogán, el croata Veljko Mrsic aseguró este miércoles marcharse “orgulloso” de su trabajo al frente del equipo lucense durante estos casi tres años.

“Creo que hemos cumplido con todos los objetivos teniendo en cuenta nuestros recursos económicos y de infraestructura”, manifestó el ya extécnico breoganista en rueda de prensa.

Mrsic aseguró haber vivido “muchos momentos buenos” durante su estancia en el Pazo Provincial de Lugo, pero a la hora de elegir uno se queda con el partido de la pasada temporada contra el Andorra porque “era una final de verdad”.

“Cuando llegué aquí nunca imaginé que esta ciudad pudiera robar mi corazón, aquí dejo muchos amigos a los que, por cierto, me he olvidado de mencionar en mis agradecimientos”, indicó el croata, que no desaprovechó la oportunidad para mandar un recado a los jugadores de la actual plantilla, a los que pidió “más unidad”.

“Deben ser mucho más grupo de lo que son ahora. Solo así, todos unidos, podrán lograr el objetivo de la permanencia. Los rivales cada vez están mejor y así será muy difícil conseguirlo”, afirmó.

Además, pidió a los aficionados lucenses su “apoyo incondicional” porque, a su entender, no se puede repetir lo sucedido en los primeros partidos del presente campeonato, con pitos a los jugadores desde el primer cuarto.

“Solo remando en la misma dirección durante los 40 minutos se puede salvar el equipo. Los jugadores necesitan el apoyo que tuvieron al final de la pasada temporada, esos pitos durante el primer cuarto espero que no se vuelvan a repetir”, concluyó. EFE

