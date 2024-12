Anticorrupción desmiente amenazas a un exministro venezolano para incriminar a Pujol

Madrid, 2 dic (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción ha defendido la actuación de uno de sus integrantes, el fiscal José Grinda, al que el exdirigente venezolano Nervis Vilallobos, investigado en varias causas en España, Andorra y EE.UU, acusó de haberle amenazado si no aportaba datos sobre posibles cuentas de Jordi Pujol en el Banco Madrid.

Villalobos hizo estas manifestaciones en su comparecencia la semana pasada en la comisión parlamentaria denominada operación Cataluña, que indaga sobre la existencia de una presunta trama parapolicial orquestada por el PP para atacar al independentismo.

La Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón ha querido desmentir este lunes estas afirmaciones a través de una nota de prensa, a la que ha tenido acceso EFE.

Lamenta el Ministerio Público que este investigado descalificara el trabajo desempeñado por el fiscal José Grinda, "atribuyéndole motivaciones espurias o actuaciones irregulares".

"Dicho fiscal, quien ha actuado conjuntamente con otro fiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, está sujeto en sus actuaciones procesales al oportuno control judicial y, en el ámbito interno, a los principios de jerarquía y de unidad de actuación, conforme a los cuales las actuaciones procesales más significativas de los fiscales son sometidas al visado de la Jefatura", advierte la nota.

Sostiene Anticorrupción que esta manera de proceder "garantiza que la intervención de la Fiscalía, también en estos procedimientos en los que se discute la actuación de uno de los fiscales que la representa, haya estado presidida por el fiel respeto a los principios de legalidad e imparcialidad".

Por ello, recuerda que todos aquellos investigados que consideren que la actuación del fiscal "no ha sido imparcial o que de alguna manera ha vulnerado sus derechos, pueden hacerlo valer en el correspondiente procedimiento o ante el órgano judicial que estimen oportuno".

En su intervención en dicha comisión, el exministro venezolano de Energía con Hugo Chávez -fue cesado en 2006 y en 2014 se trasladó a España- relató un primer encuentro en febrero de 2016 con José Grinda en el que, según su versión, le pide que sea "testigo de cargo".

"Yo no tengo nada que aportar en contra del Banco Madrid. No tengo nada que aportar en contra de la empresa (...) Para mi cooperar es aportar, no es inventarme lo que no sé", dice que le respondió y que el exfiscal perdió "el control" y dio "dos puñetazos en la mesa".

A continuación, según su relato, Grinda le amenazó: "Si usted no va a cooperar conmigo, entonces aténgase a las consecuencias. Va a pasar a ser de testigo a investigado y a terminar en la cárcel".

Una advertencia que, aseguró, se cumplió hasta en dos ocasiones que estuvo en prisión por un tiempo de 13 meses, porque a pesar de que la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela no aceptó la detención solicitada, finalmente se inhibió y envió la causa a un juzgado de Plaza de Castilla, del que es titular Juan Carlos Peinado, que le mantuvo unos meses en prisión provisional.EFE