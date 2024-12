Iñigo Pérez: "No hemos estado mal, pero por poco ha sido superior el Athletic"

Madrid, 1 dic (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo, lamentó la derrota de este domingo frente al Athletic Club de Bilbao, opinó que su equipo "no estuvo mal" y aseguró que "por poco fue superior" su rival, que se llevó los tres puntos de Vallecas (1-2).

El Rayo encadenó su tercera derrota de la temporada ante el Athletic, al que comenzó ganando en la primera parte pero ante el que terminó remontado con dos tantos de Oihan Sancet en la segunda parte.

"No es un partido en el que hayamos estado mal. No hemos estado muy lejos de ellos pero ese pequeño matiz, esos das acciones diferenciales, le han dado la vuelta y por poco han sido superiores. En algún tramo nos hemos encontrado cómodos pero me queda la sensación que ha sido un partido disputado, aguerrido, en el que nunca hemos encontrado la claridad para atacar bien", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

"Es una derrota dura, llevamos tres consecutivas, y no hay que obviarlo. Tenemos que solventarlo rápidamente y pensar rápidamente en la Copa del Rey. Hacemos muchas cosas bien y en ocasiones no nos da. Es una realidad que tenemos y nos da rabia y tristeza volver a perder", comentó.

"Sabiendo y aceptando cuál es nuestra realidad tenemos que ilusionarnos y escalar posiciones. Tenemos la realidad de las derrotas pero igual que cuando uno saca pecho, ahora toca analizar, asumir y seguir creyendo para cuanto antes revertir las derrotas. Lo más importante es ganar y buscaremos resarcirnos en Copa", manifestó.

El técnico navarro dio sensación de estar preocupado con la mala dinámica de su equipo y lamentó una nueva derrota ante su afición, que no dejó de animar durante todo el partido.

"La gente de este estadio es la única realidad y como equipo lo único que podemos hacer es intentar que la afición esté orgullosa. Debemos hacer honor a la valentía, coraje y nobleza que en esta industria no prevalece mucho", señaló.

Los próximos partidos del Rayo antes del parón navideño en Liga no son fáciles. Tiene que enfrentarse a Valencia, Real Madrid, Villarreal y Betis.

"El año pasado estuvimos lindando con este tipo de puntos y situaciones y hablamos de los estados emocionales. Hay que salir de ahí y escalar posiciones. Tenemos un calendario exigente pero si de algo estoy seguro y creo en ello es que podemos ganar en cualquier campo. La entidad de los rivales es importante, será difícil obtener victorias, pero lo intentaremos", concluyó. EFE