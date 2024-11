85-98. El MoraBanc Andorra se reencuentra con la victoria

Gerona, 30 nov (EFE).- El MoraBanc Andorra puso fin este sábado a una racha de tres derrotas en la Liga Endesa al ganar al Bàsquet Girona en Fontajau por un trabajado 85-98, en un partido clave en la pelea por la permanencia que el equipo de Natxo Lezkano encarriló en el primer cuarto (12-31) y en el que fue siempre por delante en el electrónico, a pesar de sus bajas.

Harding (20 puntos) Chougkaz y Evans (18 puntos, con 21 y 27 de valoración) y Doumbouya (14 puntos) guiaron al cuadro visitante hacia su cuarta victoria en esta liga, a costa de un Girona que sufrió la séptima derrota y seguirá una semana más en posiciones de descenso. Iroegbu (19) y Durham (15) fueron los máximos anotadores del conjunto de Fotis Katsikaris, obligado a mejorar mucho para aspirar a la salvación.

El Bàsquet Girona había dado un paso adelante en los dos últimos encuentros, el triunfo contra el Surne Bilbao Basket (100-94) y la ajustada derrota contra el Dreamland Gran Canaria (89-84), pero se vio completamente superado por el Andorra en el primer cuarto. Los visitantes inauguraron el partido con un contundente 0-12. Los locales no anotaron hasta los cinco minutos. Harding alcanzó los once puntos con el 6-21.

Sorolla y Fjellerup, autores de los diez primeros puntos del Girona saliendo desde el banquillo, intentaban impedir que se rompiera el partido, pero el Andorra cerró el primer cuarto con una máxima renta de 19 puntos con triples de Doumbouya y Kuric (12-31). Las diferencias ente ambos equipos en los triples, 0/8 y 6/7 (85%), y también en el rebote, seis a 14, eran tan abismales como la propia diferencia en el marcador.

El cuadro local, obligado por el resultado, acertó por fin al noveno intento de tres puntos, obra de Durham al comenzar el segundo período, y firmó un parcial de 11-2 para volver a entrar en el encuentro (23-33), después de los primeros puntos de los recuperados Juani y Martínez, dos piezas más que determinantes para Katsikaris que eran baja por lesión desde la segunda jornada. El Girona fue creciendo con los minutos.

El duelo se igualó porque el Andorra perdió el acierto y siguió acumulando pérdidas (11 a los 20 minutos). Al descanso la diferencia era de ocho puntos (36-44, 24-13) y el partido estaba muy abierto.

El conjunto catalán se colocó a solo tres puntos al comenzar la segunda mitad (42-45) con un triple de Martínez, el tercero de los locales en 14 intentos, y una canasta de Iroegbu, el primer jugador del Girona en alcanzar los diez puntos. Chougkaz llegó a los 16 a falta de 13 minutos y tras dos triples consecutivos para dar oxígeno al Andorra (54-65). La renta visitante era de nueve puntos al final del tercer cuarto (63-72).

Creció hasta los 17 puntos por obra de Doumbouya (68-85) que obligaron a Katsikaris a parar el partido para que no se escapara. Su equipo luchaba por no perder la cara al encuentro, pero solo logró uno de los primeros ocho triples que intentó en el último período y no peligró la victoria del equipo de Lezkano, tan necesaria para poner fin a su mala racha.

- Ficha técnica:

85 - Bàsquet Girona (12+24+27+22): Iroegbu (19), Durham (15), Sibande (-), Susinskas (3), Nnaji (10) -cinco inicial-; Fjellerup (10), Martínez (5), Marcos (12), Sorolla (8) y Howard (3).

98 - MoraBanc Andorra (31+13+28+26): Evans (18), Harding (20), Ortega (4), Chougkaz (18), Dos Anjos (10) -cinco inicial-; Kuric (9), Doumbouya (14), Okoye (5) y Radicevic (-).

Árbitros: Jiménez, Araña y Sánchez. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la novena jornada de la Liga Endesa disputado ante 4.689 aficionados en el Pabellón de Fontajau. EFE

asm/ism