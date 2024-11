3-1. El Espanyol revive contra el Celta

Cornellá de Llobregat (Barcelona), 30 nov (EFE).- El Espanyol firmó un triunfo balsámico contra el Celta en el RCDE Stadium tras adelantarse con un 2-0 gracias a los goles de Cardona y Cabrera y borrar el tanto de penalti de Iago Aspas en el minuto 83 con la réplica de Cheddira en el 87.

Los locales se crecieron tras marcar su primer tanto, aunque cedieron terreno después de ampliar su ventaja. La victoria supone un balón de oxígeno importante para su entrenador, Manolo González, cuestionado tras los últimos resultados de su equipo y que acabó coreado por la grada.

El Espanyol apostó por buscar el gol de forma directa, sin apenas elaborar sus ataques. La apuesta provocó que el Celta se adueñara del balón. El conjunto visitante saltó tranquilo al verde y logró amenazar el área rival, sin excesivo peligro, con la inspiración de Aspas y las llegadas de Douvikas y Javi Rodríguez.

En cualquier caso, las ocasiones por parte de ambos conjuntos fueron muy escasas. La más clara la firmó Jofre Carreras en el ecuador de la primera mitad. El canterano, tras un centro de Puado, firmó un derechazo cruzado que puso en alerta al cuadro gallego. La pelota era del Celta, pero su dominio iba a menos.

Cuando parecía que el primer tiempo se cerraría sin goles, Cardona culminó una contra en el minuto 40. El francés lo hizo todo bien: la carrera desde su campo y el latigazo preciso desde la frontal. El 1-0 cambió por completo el pulso justo antes del descanso en el RCDE Stadium.

El Espanyol había recuperado la sonrisa y la iniciativa. En la reanudación, el empuje y los méritos del anfitrión crecieron. Avisó Jofre Carreras en el minuto 51 y obligó a Guaita a lucirse. Y dos minutos después, en el 53, Cabrera logró el segundo. El defensa cabeceó un saque de esquina y no perdonó en el rechace.

El 2-0 no apagó al Celta, que buscó la reacción de inmediato con avisos de Mingueza y Marcos Alonso. Los futbolistas de Giráldez reclamaron penalti sobre Mingueza por un agarrón en el área en el minuto 69, pero el colegiado no señaló nada. Sus ocasiones no eran claras, pero el peligro crecía.

Los de Manolo González perdían metros a medida que avanzaba el reloj y la insistencia visitante no bajaba. Mingueza logró el premio y sus acercamientos provocaron un penalti cometido por Romero. Iago Aspas, en el minuto 83, convirtió la pena máxima y colocó el 2-1 en el luminoso.

El choque entró en una fase de incertidumbre, pero Cheddira eliminó el suspense en el minuto 87. El 3-1 sentenció un duelo en el que no hubo sorpresas en los cinco minutos de añadido. La grada del RCDE Stadium coreó el nombre de su entrenador, cuya continuidad peligraba en caso de un mal resultado, y criticó a su directiva.

- Ficha técnica:

3 - Espanyol: Joan García; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Brian Oliván; Pol Lozano (Romero, min.67), Kral, Justin (Bauza, min.61), Jofre Carreras (Tejero, min.84); Cardona (Cheddira, min.67) y Puado.

1 - Celta: Guaita; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso (Manquillo, min.80); Hugo Álvarez (Williot, min.46), Damián (Sotelo, min.67), Moriba (Alfon, min.80), Mingueza; Iago Aspas, Douvikas (Borja Iglesias, min.46) y Bamba.

Goles: 1-0, min.40: Cardona; 2-0, min.53: Cabrera; 2-1, min.83: Iago Aspas, de penalti; 3-1, min.87: Cheddira.

Árbitro: Sánchez Martínez (comité murciano). Amonestó al entrenador del Espanyol Manolo González (min.88) y a los futbolistas Marcos Alonso (min.35), Hugo Álvarez (min.46+), Kumbulla (min.54) y Joan García (min.86).

Incidencias: partido correspondiente a la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el RCDE Stadium ante 23.792 espectadores.

