La Coordinadora Feminista de Zaragoza urge a "poner el foco en el agresor" y a "que la vergüenza cambie de lado"

La Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza ha urgido este lunes a "poner el foco en el agresor" y ha reclamado "que la vergüenza cambie de lado". Centenares de personas se han concentrado en la plaza España de Zaragoza con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En declaraciones a los medios de comunicación, la portavoz de la Coordinadora, Sonia García, ha señalado que el objetivo de la concentración es "conmemorar esta fecha y, sobre todo, denunciar las distintas violencias machistas que sufrimos las mujeres todos los días y en todas partes del mundo", con especial incidencia este año en el caso de Gisèle Pelicot.

García ha emplazado a "poner el foco en quien comete las agresiones y no en las víctimas, que muchas veces les pedimos un esfuerzo, como en este caso --el de Pelicot--, que ha sido muy valiente", aunque "las mujeres no es que no quieran, es que no siempre pueden ser valientes y no podemos exigirles que lo sean".

"Hay que encontrar la manera de que las mujeres no sientan vergüenza por contarlo porque, realmente, la vergüenza tiene que estar en el lado de quien ejerce la violencia", ha continuado la portavoz de la Coordinadora de Organizaciones Feministas, apostando por hablar con naturalidad, lo que "no es fácil", y "poniéndonos del lado, siempre, de las víctimas y poniendo el foco en el maltratador, en el acosador, en quien utiliza la violencia para salirse con la suya o para seguir manteniendo privilegios, porque también parece que es una cuestión de pérdida de ciertos privilegios para algunos hombres".

Ha avisado contra "el mensaje reaccionario" de quienes "están cuestionando la existencia de la violencia, que todos hemos observado o sufrido en algún momento de nuestra vida y en algún círculo íntimo o próximo".

"Vamos a hacer una pequeña 'performance' que va en ese sentido, donde se sitúa en un primer momento la vergüenza, que se sitúa en la mujer, pero queremos que cambie de lado y que pase a sentir vergüenza aquella persona, aquel agresor, aquel hombre que ejerce la violencia".

VÍCTIMAS MENORES

En el manifiesto, la Coordinadora hace referencia al "incremento muy notable" de víctimas menores de edad, lo que "viene en lo estructural, que es el machismo, que con tal de hacer daño está encontrando diversas fórmulas para hacer aún más daño, como es pagarlo con las criaturas".

También han criticado a "quien cuestiona que son necesarios los recursos económicos para proteger a las mujeres", afirmando que "los recursos económicos siguen siendo muy necesarios". También han mencionado la violencia machista en el ámbito del trabajo.

Sonia García ha alertado a los jóvenes de que a través de las redes sociales "se cuelan muchos mensajes que no son información veraz y que están teniendo visibilidad personas que en el mundo ordinario no la tendrían y con las redes la están teniendo", lamentando "los mensajes muy destructivos". Ha emplazado a "entender las relaciones como relaciones de igualdad y no como posesión o de un tipo de violencia sutil".

PARAGUAS FEMINISTA

También se ha movilizado, en manifestación desde la plaza España hasta la plaza del Justicia, a las 19.30 horas, el Paraguas Feminista, evento en el que se ha dado lectura a un manifiesto en el que se señala que "este capitalismo patriarcal ha cargado sobre las espaldas de las mujeres el cuidado y la reproducción de la vida".

"Este sistema, que precariza y explota, ha convertido el derecho universal a la vivienda en un bien de mercado con el cual especular" y "son las mujeres migradas, monomarentales, con discapacidad y empobrecidas las que sufren con mayor violencia la especulación inmobiliaria", de forma que "estamos desprotegidas ante los juegos especulativos de rentistas y grandes fondos, que tienen en sus manos el 80% de las viviendas de alquiler", indican en el manifiesto.

"Queremos hogares seguros, libres de violencia y de especulación inmobiliaria. Combatir la violencia machista es mucho más difícil si no se tiene un lugar seguro a donde ir", han observado.

"Es más difícil salir de la violencia si no hay alternativas viables para cambiar de residencia y alejarse de agresores o situaciones amenazadoras" y "es una vergüenza que la cantidad de mujeres en las estadísticas de violencia machista sea decenas de veces mayor que el número de plazas en viviendas de acogida; es una vergüenza que suceda mientras hay más de tres millones de viviendas vacías para especular".

"Reivindicamos, frente a las agresiones machistas, una atención integral, reparadora y que no nos cuestione ni nos revictimice; exigimos la inmediata apertura del Centro de Crisis 24 horas de Zaragoza, que debería estar en funcionamiento desde diciembre de 2023 atendiendo a mujeres víctimas y supervivientes de violencia sexual las 24 horas del día", han continuado, demandando "una atención integral de calidad, que acompañe y responda a las necesidades de las mujeres que han vivido agresiones machistas".