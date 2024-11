Imanol: "Si hubiera podido quitar a los once, lo hubiera hecho"

Bilbao, 24 nov (EFE).- Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, acabó muy disgustado con la primera media hora que realizó su equipo en el derbi de San Mamés frente al Athletic Club y aseguró si hubiera podido "hubiera cambiado a los once" jugadores que jugaron la primera mitad.

"El Athletic ha sido superior y no hay nada que decir. En los primeros 25 minutos no me ha gustado nada el equipo porque no hemos venido a jugar el derbi, ni con balón ni sin balón", lamentó el técnico del conjunto 'txuri urdin' en su valoración del encuentro.

Imanol añadió que tras el 1-0 marcado por Oihan Sancet el duelo "se ha igualado" y "no fue muy diferente a otros muchos derbis". "No ha sido vistoso, pero sí de mucha intensidad y de pocas ocasiones, como suelen ser los derbis. Con el 1-0 lo hemos intentado, pero no hemos podido meterle mano". apostilló.

El entrenador oriotarra no fue capaz de encontrar una explicación al comportamiento de su equipo en ese primer tramo de encuentro. "Es algo extraño. Somos un equipo que entra bien a los partidos, pero hoy por lo que sea hemos estado muy por debajo de nuestro nivel y así es muy complicado", incidió

"Hasta el 1-0 el Athletic ha sido muy superior porque ha hecho lo que tocaba. Después ya se ha igualado, pero para entonces ha habían hecho lo que tenían que hacer. Con juego bueno o malo de lo que se trata en estos derbis es de ganar y ahí el Athletic lo ha hecho fenomenal. A nadie le sorprende el nivel que están dando porque en casa hacen partidos muy buenos y superan a la mayoría de los rivales que vienen, en la liga y ahora también en Europa", alabó. EFE

