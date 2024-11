El Real Madrid confirma que detenidos por insultos racistas en el clásico no son socios

Madrid, 24 nov (EFE).- Las tres personas detenidas por proferir insultos racistas a jugadores del Barcelona en el clásico del pasado 26 de octubre contra el Real Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu, no son socios del conjunto blanco, según confirmó su presidente, Florentino Pérez, este domingo en la Asamblea del club.

"Una de las cosas de las que estoy más orgulloso es de haber quitado a los movimientos ultras del Bernabéu. La gente que viene del equipo contrario de otro país me felicita por eso, no por las copas, sino porque ellos no han sido capaces. Es un problema de verdad en Europa, que los ultras se han adueñado de sus clubes. Pero hay muchos socios que venden sus abonos y nos preocupa mucho. Esos que han detenido no eran socios", afirmó.

Pérez mantuvo que el club es "implacable" y que retira la condición de socio cuando detecta estas actitudes de reventa, lo que ha llevado a sancionar por reventa este año a 421 socios del club.

"Estamos con un procedimiento y vamos a seguir profundizando en eso para que al final seamos ejemplo. Nos preocupa. Hay empresas que se dedican a esto y hay muchos extranjeros que vienen y acaban pagando cantidades importantes. En el nuevo Bernabéu vamos a luchar mucho más y la digitalización nos va a ayudar", apuntó el presidente.

La Policía Nacional confirmó el sábado la detención de tres personas, como presuntas responsables de un delito contra la integridad moral al proferir insultos racistas contra dos jugadores de fútbol, sin citar sus nombres, Raphinha y Lamine Yamal, después de un gol del Barcelona en el clásico.

En un comunicado señaló que las indagaciones comenzaron tras recibir sendas denuncias de LaLiga y los clubes que disputaron el encuentro, con la estrecha colaboración de los servicios de seguridad del anfitrión.

"Tras el visionado exhaustivo de las imágenes, los investigadores consiguieron ubicar la zona exacta del estadio donde estos individuos se encontraban, realizando las gestiones necesarias para lograr así su identificación", explicó.

La nota policial precisó que "a mediados de este mes, se estableció un dispositivo especial de localización que culminó con la detención de tres hombres, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de un delito contra la integridad moral, siendo puestos posteriormente a disposición de la autoridad judicial". EFE